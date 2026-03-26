Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

Desde abril, el trámite para obtener las licencias de conducir promete ser más ágil. Lo que hay que saber

La Municipalidad de Rosario continúa profundizando su proceso de modernización con una serie de cambios en el sistema para obtener las licencias de conducir, los que comenzarán a implementarse desde abril .

La nueva modalidad apunta a simplificar el trámite, reducir instancias presenciales y optimizar los tiempos de atención, promoviendo una gestión más ágil y cercana. En este marco, se prioriza la autogestión online, lo que permitirá reducir tiempos y completar el trámite de manera más ágil.

El esquema incorpora más turnos disponibles, con 525 turnos diarios en los distritos y 150 adicionales en la Dirección General de Tránsito, una agenda con tres meses de anticipación y la posibilidad de gestionar gran parte de la documentación de forma remota antes de asistir, evitando así filas y trámites innecesarios.

Además, se reorganizan las instancias del proceso: el examen psicofísico será el primer paso y luego se podrá rendir el teórico y el práctico en la misma jornada, sumando además nuevos lugares para hacer los exámenes para que haya más disponibilidad y cercanía. Este examen podrá realizarse en la Dirección General de Tránsito y en los centros municipales de distrito (CMD) Sur y Noroeste, mientras que el CMD Sudoeste sumará la evaluación para licencias de motocicletas, ampliando la capacidad operativa en distintos puntos de la ciudad.

Para dar inicio al trámite, gestionar los turnos y/u obtener mayor información ingresar a rosario.gob.ar

Videos interactivos para fortalecer la educación y seguridad vial

En este marco, el municipio desarrolló la digitalización completa del curso teórico obligatorio para quienes tramitan la licencia por primera vez, que podrá realizarse de forma flexible y en el momento que cada uno decida, a través del Perfil Digital, con validación de identidad del usuaria/o.

La iniciativa incorpora recursos tecnológicos y pedagógicos innovadores, con un curso compuesto por 11 videos breves, dinámicos y didácticos, acompañados de actividades interactivas en la plataforma Moodle. Para avanzar, será necesario visualizar los contenidos y responder correctamente las consignas, promoviendo un aprendizaje activo y efectivo.

Este nuevo enfoque no solo mejora la experiencia de las y los usuarios, sino que también fortalece la seguridad vial y la convivencia en el espacio público, al fomentar la comprensión de normas, la adopción de conductas responsables y el respeto entre conductores, peatones y ciclistas.