El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

El pronóstico anticipa un ascenso de temperatura en Rosario, con máximas que rondarán los 30 grados durante varios días

El tiempo en Rosario anticipa una jornada inestable para este viernes, con un cambio marcado de condiciones a lo largo del día: desde neblinas en las primeras horas hasta tormentas hacia la tarde y la noche.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada comenzará con neblina, lo que podría reducir la visibilidad en calles y rutas de la región.

Hacia la mañana se espera un aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 16 grados.

El cambio más significativo llegará por la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación del 40% al 70%. En ese momento, la temperatura alcanzará el máximo del día, con 29 grados, en un contexto de calor e inestabilidad.

Las condiciones se mantendrán durante la noche, con tormentas aisladas y una temperatura que descenderá a unos 22 grados.

El viento soplará del noreste durante toda la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h por la mañana, intensificándose por la tarde y noche hasta alcanzar entre 13 y 22 km/h.

Se vienen días con más calor

Más allá de la inestabilidad del viernes, el pronóstico extendido anticipa un marcado ascenso de las temperaturas en Rosario y la región.

Para el fin de semana y el inicio de la próxima semana se esperan máximas que rondarán los 30 grados.

Este escenario marca el regreso de jornadas más calurosas, con temperaturas elevadas incluso en las mínimas, lo que podría generar días más pesados y húmedos.