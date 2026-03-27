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Ca7riel y Paco Amoroso en Rosario: ya están las entradas a la venta

Una de las duplas más resonantes de la escena mundial vuelve a la ciudad para dar un show en el marco de su nueva gira

27 de marzo 2026 · 10:52hs
Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a Rosario en mayo con su nueva gira Free Spirits World Tour

Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a Rosario en mayo con su nueva gira "Free Spirits World Tour"

Ca7riel y Paco Amoroso están en la cresta de una ola que no para de crecer. La dupla acaba de lanzar su nuevo disco “Free Spirits”, que cuenta con la colaboración de figuras globales como Sting y Jack Black.

Con una estética completamente renovada respecto de su anterior trabajo “Baño maría”, lanzaron la gira mundial “Free Spirit World Tour”. En ese marco, visitarán Rosario el próximo 17 de mayo en Metropolitano. Las entradas ya están a la venta en la plataforma TurboEntrada, en Mitre737 o en la boletería de Metropolitano.

La dupla empezará en Buenos Aires la gira que los llevará por algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, incluyendo Red Rocks Amphitheatre de Denver, Radio City Music Hall de Nueva York, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y el Movistar Arena de Madrid. En Argentina, además, el tour tendrá paradas en Córdoba (el 21 en la Plaza de la Música) y Mendoza (el 24 de mayo en Arena Maipú).

>> Leer más: Ca7riel y Paco Amoroso en Rosario: los que pueden, pueden

El nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso

Con “Free Spirits”, Ca7riel & Paco Amoroso llevan su característica mixtura de trap, rock y pop a un territorio más amplio, más afilado y emocionalmente más expuesto, sin perder la irreverencia, la energía y la impronta performática que los define. El álbum llegó acompañado de un cortometraje que introduce el universo del Free Spirits Center, un retiro espiritual ficticio creado por Sting que funciona como eje conceptual del proyecto.

A lo largo de esta obra, el dúo -junto a más invitados internacionales como Fred Again y Anderson Paak- atraviesa experiencias que combinan absurdo, introspección y transformación personal. La identidad visual, acorde con la propuesta, los muestra vestidos de blanco e impolutos.

Con este tour, los artistas toman el impulso del Papota Tour y lo llevan a una nueva dimensión, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos más potentes y disruptivos de la música actual.

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso - FREE SPIRITS (the film)

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