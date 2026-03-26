Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

El tipo de cambio minorista cerró a $1.395 para la venta y el mayorista anotó su tercera baja consecutiva. En un mercado con brechas todavía acotadas, la estabilidad se apoya en compras del BCRA y expectativas de mayor ingreso de divisas

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista este jueves 26 de marzo . El tipo de cambio minorista perforó la barrera de los $1.400, al cerrar a $1.350 para la compra y $1.395 para la venta . El mercado cambiario se encuentra en un contexto de estabilidad , pero con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.

El tipo de cambio mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo al caer $9,50 (-0,7%) y terminar la jornada en los $1.368 . De este modo, la brecha con el techo de la banda superó el 20%, por primera vez en nueve meses .

Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista culminó por debajo de los $1.400 (a $1.390), algo que no pasaba desde el 23 de febrero . Así, el dólar tarjeta o turista , equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807 .

Entre los financieros, el dólar MEP se mueve a $1.399,70, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.448,72. En tanto, el dólar blue se vende a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Así, si bien los tipos de cambio alternativos se mantienen por encima del oficial, la brecha continúa en niveles relativamente bajos, lo que refleja un escenario de calma cambiaria en comparación con períodos anteriores.

Qué explica la paz sobre el dólar

El comportamiento del tipo de cambio local sigue condicionado tanto por factores externos como por variables domésticas, entre las que se destacan la dinámica de tasas, la liquidez en pesos y la capacidad del BCRA para sostener la acumulación de reservas.

Ayer, la autoridad monetaria se hizo de u$s146 millones en el MLC, inflando el acumulado de compras mensual a u$s1.217 millones.

En ese marco, la estabilidad del tipo de cambio también se apoya en las expectativas de un flujo sostenido de divisas. El ingreso de dólares por exportaciones, junto con el atractivo de las inversiones financieras en moneda local, configura un escenario favorable para contener presiones cambiarias en el corto plazo.

Entre los factores que refuerzan esta dinámica se destacan la recuperación del superávit energético, la inminente liquidación de la cosecha agrícola a partir del próximo mes, y un nivel de tasas en pesos que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo.