Inter Miami se inspiró en Newell's para homenajear a Lionel Messi

El conjunto de Florida anunció que le dará el nombre del astro rosarino a una de las tribunas de su nuevo estadio, que será inaugurado en los próximos días

Inter Miami anunció oficialmente que una de las tribunas de su nuevo estadio llevará el nombre Lionel Messi , al igual que Newell's lo hizo el año pasado en su popular norte. El astro rosarino cambió la historia del conjunto de Florida, que estrenará el Nu Stadium el próximo 4 de abril en el complejo Miami Freedom Park .

Desde la institución estadounidense indicaron que el 10 se convertirá en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio que lleva una de las tribunas en su honor .

El video de presentación de este reconocimiento, difundido a través de las cuentas oficiales de Las Garzas en redes sociales, mostró imágenes de distintos momentos de la idolatría que generó Messi en distintas partes del mundo.

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre ”, expresó el clip de Inter Miami.

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Mediante un comunicado oficial, la franquicia de la MLS informó: “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único”.

Cuándo se inaugura la nueva tribuna de Messi

La flamante tribuna Lionel Messi tendrá su inauguración oficial a la par del flamante estadio que será la nueva casa de Inter Miami. Tras la fecha Fifa con la selección argentina, el rosarino regresará a Florida para estrenar el Nu Stadium en el partido ante Austin FC por la MLS.

El encuentro comenzará a las 20.30 (horario en Argentina) del sábado 4 de abril. Miles de hinchas alentarán a Las Garzas desde la nueva grada en homenaje al 10, que abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior del estadio y de la 217 a la 223 en el anillo superior.

“Los aficionados ubicados en la Tribuna Leo Messi disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, aseguraron desde el club.