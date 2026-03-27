La Capital | Ovación | Inter Miami

Inter Miami se inspiró en Newell's para homenajear a Lionel Messi

El conjunto de Florida anunció que le dará el nombre del astro rosarino a una de las tribunas de su nuevo estadio, que será inaugurado en los próximos días

27 de marzo 2026 · 15:06hs
Lionel Messi se convirtió en ídolo y referente máximo desde su llegada a Inter Miami.

Lionel Messi se convirtió en ídolo y referente máximo desde su llegada a Inter Miami.

Inter Miami anunció oficialmente que una de las tribunas de su nuevo estadio llevará el nombre Lionel Messi, al igual que Newell's lo hizo el año pasado en su popular norte. El astro rosarino cambió la historia del conjunto de Florida, que estrenará el Nu Stadium el próximo 4 de abril en el complejo Miami Freedom Park.

Desde la institución estadounidense indicaron que el 10 se convertirá en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio que lleva una de las tribunas en su honor.

El video de presentación de este reconocimiento, difundido a través de las cuentas oficiales de Las Garzas en redes sociales, mostró imágenes de distintos momentos de la idolatría que generó Messi en distintas partes del mundo.

Estadio inter miami
El Nu Stadium de Inter Miami tendrá su inauguración el 4 de abril de 2026.

El Nu Stadium de Inter Miami tendrá su inauguración el 4 de abril de 2026.

El legado de Messi en Inter Miami

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, expresó el clip de Inter Miami.

>> Leer más: La Fifa otra vez inhibió a Newell's para incorporar jugadores por los próximos tres mercados de pases

Mediante un comunicado oficial, la franquicia de la MLS informó: “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único”.

Cuándo se inaugura la nueva tribuna de Messi

La flamante tribuna Lionel Messi tendrá su inauguración oficial a la par del flamante estadio que será la nueva casa de Inter Miami. Tras la fecha Fifa con la selección argentina, el rosarino regresará a Florida para estrenar el Nu Stadium en el partido ante Austin FC por la MLS.

El encuentro comenzará a las 20.30 (horario en Argentina) del sábado 4 de abril. Miles de hinchas alentarán a Las Garzas desde la nueva grada en homenaje al 10, que abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior del estadio y de la 217 a la 223 en el anillo superior.

“Los aficionados ubicados en la Tribuna Leo Messi disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, aseguraron desde el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2037532719551246431?s=20&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Lionel Messi no sólo buscará darle el pase a la siguiente fase a su equipo, sino batir un récord personal.

Inter Miami-Nashville: Messi va por el gol número 900 y el pase en la Concachampions

Central informó que Ángel Di María entrena con normalidad en Arroyo Seco. 

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Joaquín Panichelli se lesionó y no podrá ir al Mundial 2026. Es uno de los momentos más duros de mi vida, dijo. 

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

El acuatoriano Abraham Barahona es una de las grandes figuras de Provincial en la Liga Argentina de Básquet.

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Lo último

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Fueron a rescatar perros en Grandoli al 2900 y se encontraron con un hombre de 84 años atado a su cama en condiciones de desnutrición y deshidratación
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF
Política

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Ovación
Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión
OVACIÓN

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Inter Miami se inspiró en Newells para homenajear a Lionel Messi

Inter Miami se inspiró en Newell's para homenajear a Lionel Messi

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Policiales
Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

La Ciudad
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Extorsión en Newells: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
Policiales

Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
OVACIÓN

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
Policiales

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Información General

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
Economía

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos

Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy
la region

Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe
Política

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe

Menos carne en la mesa: prevén una caída fuerte del consumo por el alza de precios y las exportaciones
Economía

Menos carne en la mesa: prevén una caída fuerte del consumo por el alza de precios y las exportaciones

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio
POLICIALES

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio