Era un tapado para ir al Mundial 2026, se rompió el ligamento de una rodilla y ahora se lo perderá

La AFA confirmó la lesión de un delantero que había sido convocado por primera vez por Scaloni para los partidos con Mauritania y Zambia

Joaquín Panichelli tenía posibilidades de ir al Mundial 2026, pero la lesión en la rodilla lo deja afuera.

La selección argentina entra este fin de semana en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 . El equipo nacional jugará dos amistosos, ante Mauritania y Zambia, en los que el entrenador Lionel Scaloni comenzará a definir el plantel definitivo para defender el título.

El primero de los partidos se jugará este viernes a las 20.15 en la cancha de Boca ante Mauritania. El martes, a la misma hora y en el mismo escenario, será el momento de enfrentar a Zambia.

En ese marco, se conoció hoy una noticia conmocionante para el plantel argentino: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas, por lo que no tendrá ninguna posibilidad de ir al Mundial de Estados Unidos, Cadaná y México. De hecho, el delantero estará varios meses fuera de las canchas.

“Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos”, fue el mensaje que compartió la AFA en su comunicado oficial.

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El delantero que se desempeña en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia sufrió la grave lesión mientras entrenaba con la selección argentina en el predio de Ezeiza, de cara a los partidos con Mauritania y Zambia.

Esta lesión deja a Panichelli sin posibilidades de llegar al Mundial, que comenzará el 11 de junio. Además, el jugador se perderá lo que resta de la temporada con su equipo, ya que este tipo de lesiones requieren de una recuperación de entre seis y nueve meses.

Panichelli estaba teniendo una gran temporada con Racing de Estrasburgo e incluso era el máximo goleador de la temporada en la Ligue 1 con 16 anotaciones.