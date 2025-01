Benjamín Vicuña rompió el silencio: ¿qué dijo sobre el escándalo de la China Suarez?

La China Suárez sigue siendo el centro de la polémica y cada vez son más fuertes los rumores de su noviazgo con Mauro Icardi. Su nombre no deja de ser mencionado en los programas de espectáculos por los conflictos del "Wanda Gate": chats filtrados, indirectas en redes sociales y fotos de la actriz desde la casa del futbolista que alimentan la controversia. A pesar de que Suárez decide mantenerse en silencio y no emitir declaraciones públicas, esta vez el que habló fue su ex pareja y padre de sus hijo s, Benjamín Vicuña .

Primero, Vicuña fue abordado por un periodista de LAM en la avant premiere de su última película "Gaumont". Más tarde, una notera de Intrusos volvió a interrogarlo y le preguntó su opinión sobre los recientes escándalos. Aunque intentó esquivar algunas preguntas, sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña?

“Prefiero no opinar de algo que puede ser doloroso, no me corresponde opinar”, dijo el actor tras la filtración de los polémicos chats entre Wanda y Mauro Icardi.. Luego detalló: “Son personas grandes, obviamente que uno siempre tiene una preocupación por sus hijos.”

Ante las incesantes preguntas del notero, Benjamín sin dar mucha importancia agregó: “Aquí no hay gran tragedia, la vida pasa por otro lugar. Ojalá esto se pueda ubicar en el lugar en que se tiene que contextualizar”.

Benjamín Vicuña HABLÓ de la China, Mauro y Wanda



— América TV (@AmericaTV) January 4, 2025

“Vimos fotos de que Euge y tus hijos estuvieron con Mauro, parejas nuevas. ¿Se pregunta 'Benja te parece bien'?”, consultó otro notero. Entre risas, Vicuña respondió “No, no me preguntaron. Donde están mis hijos es algo que se tiene que conversar pero no lo hecho”.

Lugo, le preguntaron si conoce a Mauro Icardi, supuesta pareja de su ex mujer. El actor respondió contundente: “No lo conozco”.

Benjamín Vicuña: "A Mauro Icardi no lo conozco", y dijo: "Mis exs no me preguntan si los chicos pueden estar con su actual"



— América TV (@AmericaTV) January 3, 2025

