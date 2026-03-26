Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

La hipótesis surgió tras el hallazgo de armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a la banda Los Menores. El ministro Pablo Cococcioni confirmó que, a partir del informe, se reforzó la custodia y se modificaron los traslados del mandatario

El hallazgo de armas de grueso calibre, fusiles de asalto chinos y armamento de la Otan enterrados una casa quinta de Roldán , que sería propiedad de integrantes de la banda Los Menores , encendió una alarma de máxima gravedad en Santa Fe. Según un informe de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, ese arsenal podría haber formado parte de un plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

El dato fue confirmado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien sostuvo que “ tenemos un informe de inteligencia que nos alertó de esto: los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios” . El funcionario remarcó que se trabaja sobre una hipótesis, pero advirtió que ya se están evaluando protocolos específicos de seguridad en torno al mandatario provincial.

En diálogo con La Capital , Cococcioni agregó que, a partir de ese informe, se resolvió reforzar los niveles de custodia y adoptar medidas especiales. “Una vez que tuvimos el informe decidimos elevar los niveles de seguridad y situaciones especiales, entre ellas intentar restringir actividades oficiales y lograr que los traslados del gobernador que se puedan hacer por aire se hagan así, y que los que se hagan por tierra tengan otras características”, explicó.

Además, precisó que el reporte fue recibido hace algunos meses y que las fuentes que aportaron la ubicación de las armas, así como su tipo y su probable uso en un atentado, coincidieron con información propia de inteligencia. En ese marco, también trascendió que el automóvil en el que se traslada Pullaro cuenta con medidas de seguridad extremas.

La investigación

Según trascendió a los medios, la información habría llegado a la Subsecretaría de Inteligencia desde tres vías diferentes. "Recibimos los datos y el parte de inteligencia, y trabajamos sobre eso", dijo a La Capital un alto funcionario de la provincia.

Según ese informe fechado el 10 de marzo, al que accedió La Capital, el "grupo criminal estaría analizando cometer un atentado contra la vida del gobernador utilizando fusiles de asalto. La motivación de este grupo encabezado por Limón Contreras estaría relacionado al fortalecimiento de las políticas de seguridad, el endurecimiento de las condiciones de detención y al avance en la construcción de la unidad carcelaria llamada "El Infierno".

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Lisandro "Limón" Contreras fue imputado por la fiscal Georgina Pairola en 2024 como jefe de una asociación ilícita. Lo habían detenido en el partido bonaerense de Pilar tras ser mencionado a partir del asesinato del exlíder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte. En ese contexto la fiscal identificó a tres organizadores de la asociación ilícita: el policía Garraza, Fernando "Colo" Cappelletti y el todavía prófugo Ramiro Escalante. Justamente uno de los imputados en la causa de las armas halladas en la quinta de Roldán es Rodrigo Capelleti, hermano del "Colo".

Uno de los orígenes de la investigación sobre esta banda es un asesinato vinculado a La Mafilia, como se conoce a la organización que para la Justicia lidera el recluso Leandro "Gordo" Vilches, condenado en 2018 como parte de la banda Los Monos. A partir de la pesquisa del homicidio de Micaela Soledad Gómez en mayo de 2023 comenzaron a detectarse las conexiones entre la banda de Vilches con la de Contreras y con la de Pablo Nicolás Camino, otro recluso de una cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.

Luego de meses de investigación el 4 de marzo se allanaron sendas viviendas en Roldán e Ybarlucea y fueron detenidas tres personas. Los operativos fueron hechos por personal policial de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

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Allanamientos

El primero de los procedimientos tuvo lugar el lunes 2 de marzo sobre las 17, en un departamento del barrio 7 de Septiembre. El jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti, reveló que en la requisa se secuestraron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares.

El martes por la mañana fue el turno de la casa de Roldán donde se hallaron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según confió Bertolotti; “Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó el titular de la Ciope.

Según trascendió por medio de informaciones periodísticas; para hallar el armamento se utilizaron máquinas detectoras de metales y retroexcavadoras. Hay dos versiones, la primera es que el tambor enterrado donde estaban las armas estaba a cuatro metros de profundidad y la segunda versión sostiene que se hallaba a 60 cm y que era más de un tambor.

uf7i6CfS6_1256x620__2.jpg Lisandro Conteras al momento de su captura

Lo encontrado fue: pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También se incautaron dos fusiles calibre 5.56 y 223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas.

Dos imputados

Como resultado de los allanamientos terminaron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35. El fiscal Ignacio Hueso los acusó de ser miembros de la asociación ilícita cuyo jefe es Contreras y de ocuparse de la custodia de las armas de fuego de la banda y de negocios inmobiliarios ilícitos. La jueza Melania Carrara confirmó la prisión preventiva por dos años para los dos.

El terreno de Roldán donde fueron halladas las armas, ubicado en María Teresa al 700, está vinculado a Enzo Genaro "Gordo Enzo" B., un hombre relacionado a la banda. En la investigación por asociación ilícita aparece en un viaje a la costa atlántica junto al policía Jonatan Garraza y a Limón Contreras y además con el prófugo Matías Gazzani, presunto líder de la banda Los Menores. Sin embargo, sobre el Gordo Enzo no pesa un pedido de captura público con ofrecimiento de recompensa como sí ocurrió con los demás.

En el barrio 7 de septiembre, de donde son oriundos varios integrantes de la banda, recuerdan que esa casa quinta era usada por Ezequiel D. para organizar distintas fiestas y que en una de las redes sociales de este integrante de la banda circulaban desde hace al menos seis meses fotos de las armas y de quienes concurrían a las fiestas.