Un actor de Nickelodeon fue encontrado en situación de calle y generó preocupación
Tylor Chase, quien tenía el rol de Martin en "Manual de supervivencia escolar de Ned", fue visto muy desmejorado físicamente
22 de diciembre 2025·13:39hs
En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales que generó preocupación entre los fanáticos de Nickelodeon. Un actor de una de las series más emblemáticas del canal infantil fue visto en las calles de Los Ángeles en un estado de salud preocupante.
Se trata de Taylor Chase, actor de Nickelodeon que interpretó a Martin Qwerly en el programa “Manual de supervivencia escolar de Ned”. El joven, que supo ser una estrella en los años 2000, se encontraría viviendo en situación de calle y generó preocupación por su estado físico.
A través de TikTok se difundió un video grabado en las afueras de un supermercado, en el que se lo ve con ropa sucia y rota. Rápidamente, el clip se viralizó y acumuló miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios especularon sobre un posible consumo de sustancias.
Cabe recordar que no es la primera vez que se genera preocupación por su estado de salud. En septiembre de este mismo año, el actor había sido grabado en otro video que circuló en redes sociales. A partir de esa situación, fans del actor organizaron una campaña en la plataforma GoFundMe para reunir fondos y garantizarle un lugar donde quedarse.
Una usuaria de redes sociales grabó al actor a las afueras de un supermercado. “¿Actuaste para Disney Channel?”, le preguntó la mujer. Chase respondió: “Nickelodeon”, e incluso mencionó el nombre del programa de televisión en el que participó.
Embed
"Manual de Supervivencia Escolar de Ned"
Porque Tylor Chase, quien interpretó a "Martin" en el programa de Nickelodeon, fue visto viviendo en las calles de California. pic.twitter.com/JP64ckZMgx
Ahora bien, no es la primera vez que se viraliza un video del actor. Hace tan solo unos meses fue grabado en la vía pública por otro usuario. En aquel clip se lo vio acercándose a la ventanilla de un auto y presentándose.
“Hola, soy Taylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo en ese entonces.
La carrera del actor Tylor Chase
Nacido en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos, Chase alcanzó la popularidad a una edad temprana gracias a su participación en "Manual de supervivencia escolar de Ned", donde compartió elenco con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.
Su carrera continuó con apariciones en reconocidas producciones como "Everybody Hates Chris" y la película "Good Time Max" (2007). También incursionó en el mundo gamer al prestar su voz al personaje Hank Newbern en el videojuego "L.A. Noire" (2011). Años más tarde, en 2014, abrió un canal de YouTube en el que compartía poemas y actuaciones, lo que le permitió mantener un vínculo cercano con sus seguidores.
No obstante, desde su último video publicado en octubre de 2021, el actor se mantuvo inactivo en redes sociales, generando incertidumbre en los fans sobre su situación actual."
