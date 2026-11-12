La dolorosa pérdida de Gladys, la bomba tucumana: "Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir"

La cantante compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida para su sobrino Ian y expresó el dolor que atraviesa su familia

Gladys, la Bomba Tucumana , atraviesa un difícil momento personal. A través de sus redes sociales, la cantante dio a conocer el fallecimiento de su sobrino Ian, de tan solo 12 años.

Se trata de la segunda gran pérdida que enfrenta la intérprete de “La pollera amarilla”. En mayo de 2025, su pareja, Luciano Ojeda, falleció a causa de un cáncer . Ahora, la artista volvió a expresar su dolor en las redes sociales con una emotiva publicación dedicada a su sobrino Ian, en la que compartió un extenso mensaje para despedirlo.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que aparece con su sobrino, la cantante compartió un desgarrador mensaje de despedida.

"Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar", expresó Gladys.

La cantante expresó el dolor que atraviesa la familia por la partida del joven y recordó el amor que siempre los unirá: "Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros".

Finalmente, escribió: "Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia. Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Te ama la tía. Mi ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé".

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