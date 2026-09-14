Gladys, "La bomba tucumana", no descarta dejar la música para dedicarse a la política

En diálogo con Juana Viale, la cantante aseguró que hoy se siente preparada para dedicarse a la política. “Si me meto de lleno, dejaría la música”, afirmó.

Gladys "La bomba tucumana" estuvo presente en la mesaza del sábado con la conducción de Juana Viale

Gladys “La Bomba Tucumana” estuvo presente el sábado a la noche en “La Noche de Mirtha”, el programa de El Trece que actualmente cuenta con la conducción de Juana Viale. Durante la emisión, la artista sorprendió al revelar que está dispuesta a dejar atrás su carrera musical para iniciar un nuevo camino en la política.

Mientras Mirtha Legrand continuaba internada en el Sanatorio Mater Dei, Juana Viale quedó al frente del histórico ciclo. En esta oportunidad, la conductora recibió como invitados a Luis Machín, Hernán Lacunza, Ingrid Grudkem Osvaldo Bazán y Gladys "La Bomba Tucumana".

Fue en ese contexto cuando la intérprete de “La Pollera Amarilla”, quien recientemente formó partede Gran Hermano, habló sobre sus proyectos profesionales. La intérprete aseguró que hoy se siente preparada para dedicarse a la política. “Si me meto de lleno, dejaría la música”, afirmó.

Qué dijo Gladys "La Bomba Tucumana"

En diálogo con Juana Viale, Gladys “La Bomba Tucumana” habló sobre sus planes a futuro y sorprendió al contar que está pensando en incursionar en política. “Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada”, sostuvo la artista.

En ese sentido, explicó que uno de los aspectos que más la moviliza es el trabajo social y la posibilidad de estar cerca de las personas. “Yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados. Yo vivo en el mundo real de la vida, soy una ciudadana de a pie”, remarcó.

Y agregó: “Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé. Hace 45 años que me dedico a la música y nunca pude tener una cartera de verdad, de marca”.

Finalmente, la cantante dejó en claro que no se trataría de una decisión a medias: “Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca".