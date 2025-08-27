El insólito comentario de Luck Ra en "La Voz Argentina" que solo Lali logró descifrar

Durante la devolución a una participante, el cordobés comparó la performance con el videojuego Guitar Hero. Nadie lo entendió y Lali tuvo que traducirlo

Esta semana comenzó la etapa de Playoffs en “La Voz Argentina” y en las últimas dos galas fue el turno del team Luck Ra. El cordobés tuvo tomar la difícil decisión de elegir qué participantes continuaban en el certamen musical más famoso del país. Fiel a su estilo, el cuartetero protagonizó un divertido momento con el resto del jurado que intentó descifrar una de sus particulares referencias musicales.

En esta instancia, los once integrantes de cada equipo se presentan con una canción individual. Luego, cada jurado debe salvar a cinco de ellos, mientras que los seis restantes pasan a la votación del público: tres continúan en carrera y otros tres quedan eliminados.

La figura más querida del jurado, Luck Ra, preparó a cada integrante de su equipo junto a La K’onga. E n las últimas dos noches dio sus devoluciones y terminó salvando a cinco de sus talentos. En uno de sus comentarios, además, generó un gracioso cruce con sus colegas y con el conductor del programa, cuando intentó explicar una referencia musical que no todos lograron entender. Excepto Lali que, lookeada con una peluca color azul muy similar al estilo del cordobés, pudo captar la referencia y explicársela al resto de los jurados.

El confuso comentario de Luck Ra

Tras la presentación de Lucía Lencina, quien interpretó el tema “Te vas”, los jurados le dieron sus devoluciones. Fue entonces cuando Luck Ra sorprendió con una confusa comparación que generó risas y caras de desconcierto en el estudio.

El cordobés intentó explicar su sensación con una referencia a un videojuego de su infancia: “A mí me encantó. Esto de acá parecen cuerdas y me hacen acordar a cuando yo jugaba al Guitar Hero”, dijo señalando las líneas que van desde las sillas al escenario, comparándolas con las del popular juego musical.

Y agregó: “Mientras te escuchaba, sentía que, viste que tenés los botoncitos para ir jugando, de los mil botones que tuvo este tema, hubo tres que…”. Antes de terminar la idea, Nico Occhiato lo interrumpió entre risas: "¿De qué botones hablás?”, mientras que la participante confesó: “No entiendo”.

Ante la confusión general, Lali, vestida con una peluca azul muy parecida al look del cuartetero, salió en su defensa: “Él quiere decir que estas rayitas le hacen acordar al Guitar Hero, que vos tenés que ir tocando y controlando”. A lo que Ale Sergi, que también pareció entenderlo, sumó: “Como que la estaba controlando”.

Lali remató: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”.

Qué es el Guitar Hero

El Guitar Hero es un videojuego musical en el que los jugadores simulan la experiencia de tocar la guitarra con un controlador presionando botones al ritmo de las canciones mientras las notas musicales aparecen en la pantalla.

En la pantalla aparecen líneas de colores que bajan desde arriba y sobre ellas caen botones o notas que tenés que presionar justo a tiempo. Si tocás bien las notas, sumás puntos y suena bien; si no, suena mal.

Cabe recordar que los primeros pasos en el mundod e la música de Luck Ra fueron a través del videojuego Guitar Hero. En varias entrevistas el cuarteto contó que durante su adolescencia empezó a jugar al Guitar Hero, que lo llevó a comenzar clases de guitarra y fue en esas clases donde formó su primera banda de rock.

La comparación de Luck Ra

Durante la devolución a la participante Lucía Lencina, Luck Ra hizo una comparación entre lo que estaba viendo en el escenario y su experiencia jugando al videojuego Guitar Hero cuando era chico.

En este sentido, Luck Ra observó las líneas que conectaban las sillas de los jurados con el escenario que le recordaban a las que aparecen en la pantalla del videojuego. Entonces las notas del juego serían como los momentos clave o aciertos musicales en la canción que interpretó Lucía.

Dijo que el tema tuvo "mil botones", como si fuera muy complejo, pero hubo "tres que...", dando a entender que hubo pocos momentos realmente acertados o que logró "tocar bien", como si estuviera jugando y acertando pocas notas.

