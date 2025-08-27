La Capital | Zoom | La voz argentina

El insólito comentario de Luck Ra en "La Voz Argentina" que solo Lali logró descifrar

Durante la devolución a una participante, el cordobés comparó la performance con el videojuego Guitar Hero. Nadie lo entendió y Lali tuvo que traducirlo

27 de agosto 2025 · 09:36hs
Luck Ra hizo una referencia musical en La Voz Argentina que pocos jurados pudieron entender

Luck Ra hizo una referencia musical en "La Voz Argentina" que pocos jurados pudieron entender

Esta semana comenzó la etapa de Playoffs en “La Voz Argentina” y en las últimas dos galas fue el turno del team Luck Ra. El cordobés tuvo tomar la difícil decisión de elegir qué participantes continuaban en el certamen musical más famoso del país. Fiel a su estilo, el cuartetero protagonizó un divertido momento con el resto del jurado que intentó descifrar una de sus particulares referencias musicales.

En esta instancia, los once integrantes de cada equipo se presentan con una canción individual. Luego, cada jurado debe salvar a cinco de ellos, mientras que los seis restantes pasan a la votación del público: tres continúan en carrera y otros tres quedan eliminados.

La figura más querida del jurado, Luck Ra, preparó a cada integrante de su equipo junto a La K’onga. En las últimas dos noches dio sus devoluciones y terminó salvando a cinco de sus talentos. En uno de sus comentarios, además, generó un gracioso cruce con sus colegas y con el conductor del programa, cuando intentó explicar una referencia musical que no todos lograron entender. Excepto Lali que, lookeada con una peluca color azul muy similar al estilo del cordobés, pudo captar la referencia y explicársela al resto de los jurados.

>> Leer más: "La voz Argentina": ¿cuándo termina el reality?

El confuso comentario de Luck Ra

Tras la presentación de Lucía Lencina, quien interpretó el tema “Te vas”, los jurados le dieron sus devoluciones. Fue entonces cuando Luck Ra sorprendió con una confusa comparación que generó risas y caras de desconcierto en el estudio.

El cordobés intentó explicar su sensación con una referencia a un videojuego de su infancia: “A mí me encantó. Esto de acá parecen cuerdas y me hacen acordar a cuando yo jugaba al Guitar Hero”, dijo señalando las líneas que van desde las sillas al escenario, comparándolas con las del popular juego musical.

Y agregó: “Mientras te escuchaba, sentía que, viste que tenés los botoncitos para ir jugando, de los mil botones que tuvo este tema, hubo tres que…”. Antes de terminar la idea, Nico Occhiato lo interrumpió entre risas: "¿De qué botones hablás?”, mientras que la participante confesó: “No entiendo”.

Ante la confusión general, Lali, vestida con una peluca azul muy parecida al look del cuartetero, salió en su defensa: “Él quiere decir que estas rayitas le hacen acordar al Guitar Hero, que vos tenés que ir tocando y controlando”. A lo que Ale Sergi, que también pareció entenderlo, sumó: “Como que la estaba controlando”.

Lali remató: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”.

Embed

>> Leer más: Los favoritos de Lali: quiénes son los cinco salvados en los "Playoffs" de "La voz Argentina"

Qué es el Guitar Hero

El Guitar Hero es un videojuego musical en el que los jugadores simulan la experiencia de tocar la guitarra con un controlador presionando botones al ritmo de las canciones mientras las notas musicales aparecen en la pantalla.

En la pantalla aparecen líneas de colores que bajan desde arriba y sobre ellas caen botones o notas que tenés que presionar justo a tiempo. Si tocás bien las notas, sumás puntos y suena bien; si no, suena mal.

Cabe recordar que los primeros pasos en el mundod e la música de Luck Ra fueron a través del videojuego Guitar Hero. En varias entrevistas el cuarteto contó que durante su adolescencia empezó a jugar al Guitar Hero, que lo llevó a comenzar clases de guitarra y fue en esas clases donde formó su primera banda de rock.

image

La comparación de Luck Ra

Durante la devolución a la participante Lucía Lencina, Luck Ra hizo una comparación entre lo que estaba viendo en el escenario y su experiencia jugando al videojuego Guitar Hero cuando era chico.

En este sentido, Luck Ra observó las líneas que conectaban las sillas de los jurados con el escenario que le recordaban a las que aparecen en la pantalla del videojuego. Entonces las notas del juego serían como los momentos clave o aciertos musicales en la canción que interpretó Lucía.

Dijo que el tema tuvo "mil botones", como si fuera muy complejo, pero hubo "tres que...", dando a entender que hubo pocos momentos realmente acertados o que logró "tocar bien", como si estuviera jugando y acertando pocas notas.

>> Leer más: "La Voz Argentina": una participante se quebró en el medio de la canción

Noticias relacionadas
La concursante de La Voz Argentina se detuvo en medio de su interpretación

"La Voz Argentina": una participante se quebró en el medio de la canción

La Voz Argentina comienza con la etapa de los Playoffs

Comienzan los "Playoffs" en "La voz Argentina": cambios y nuevas estrellas invitadas

Un participante de La voz Argentina denunció fraude.

Un participante acusó a "La voz Argentina" de manipular su voz

Cazzu sorpendió a un participante de La voz Argetnina con una insólita pregunta.

La picante pregunta de Cazzu en "La voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Lo último

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newells

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newell's

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

El vehículo oficial de la Cámara Diputados que trasladaba a la diputada nacional de La Libertad Avanza y a su padre, dirigente de Unite, terminó en el campo.

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año
LA CIUDAD

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Ovación
Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Por Luis Castro
Ovación

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Qué otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Qué otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Policiales
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

La Ciudad
Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año
LA CIUDAD

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás