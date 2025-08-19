Triple Knockout en "La Voz Argentina": Lali tuvo que tomar una decisión histórica

Por primera vez en el reality, tres cantantes se enfrentaron en un mismo duelo. Entre nervios y una dura devolución, Lali se quedó con un participante

“La Voz Argentina” sigue conquistando corazones en plena etapa de Knockouts, donde cada vez son menos los participantes que sueñan con convertirse en el próximo gran talento nacional. Ahora bien, en la última gala se vivió un hecho inédito: por primera vez en la historia del reality , un jurado debió preparar un knockout de tres participantes, dejando a dos fuera de la competencia en un solo enfrentamiento.

El episodio ocurrió en el team de Lali que, junto a su co-coach, Zoe Gotusso, tuvo la difícil tarea de eliminar a dos voces en un mismo duelo . Esto se debe a que, durante la etapa de Batallas, la artista pop decidió quedarse con más participantes que otros jurados. Tal como explicó el productor ejecutivo del programa, la situación obligó a equilibrar los equipos: “Todos tienen que llegar con la misma cantidad de participantes a la siguiente etapa. Esa decisión que se tomó en Batallas ahora tiene su consecuencia en los Knockouts”.

Así fue como tres participantes se enfrentaron con tres canciones distintas y, aunque parecía ser una presentación prometedora, la reacción de Lali no fue la que esperaban.

El fallido triple Knockout de Lali Espósito

En la triple presentación del team Lali se enfrentaron Iara Lombardi, que interpretó “Because of You”, Aimel Salí con “Who Knew” y Santiago Maluendez con “Canción para mi muerte”. Mientras los tres cantaban, Lali no paraba de gritarles y hacerles señas desde su silla.

Desde el comienzo se sabía que la decisión sería difícil. “Nos tocó la difícil tarea de un knockout de tres”, reconoció la diva pop antes de escuchar las devoluciones de sus compañeros. Luego, como de costumbre cada uno de los jurados dio sus devoluciones mientras Lali se tomaba su tiempo para decidir con qué participante quedarse.

“Acá es complicado porque Iara fue la belleza, Aimel fue el corazón y en el caso de Santiago la calma. Si tengo que evaluar todo, a mí me parece que Iara tiene una cosa en su cantar que me inclinaría por ahí”, comenzó La Sole.

El resto del jurado también dio su opinión, Emanuel se inclinó por una de las participantes: “Aimel, yo sentí que estaba en una entrega de premios y que estaba cantando una artista. Ella estaba muy conectada”.

Por su parte, Juliana Gattas remarcó que los nervios se percibieron anticipando lo que luego iba a remarcar Lali Espósito: “Entiendo lo que les gritaba Lali, hubo nervios y la sensación de que pueden más”.

La dura devolución de Lali Espósito

Finalmente llegó el turno de la devolución del team Lali. Zoe Gotusso arrancó: “Me acuerdo de los tres en los ensayos pero siento que tenían más. Me pasó con los tres”. Y agregó que los notó muy nerviosos, aunque destacó la emoción que le generó Santiago: “No sé si es la canción que nos atraviesa, pero la simpleza siempre me ha gustado mucho”.

Por su parte, Lali fue contundente: “Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout”.

Dirigiéndose especialmente a una de las participantes, añadió: “No te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿Qué pasó con Iara que es tan determinante cuando canta?’. Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada”.

La coach también remarcó que pudo haber sido una cuestión de energía y de nervios compartidos. “Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche”, destacó.

Antes de tomar la decisión final, Lali lanzó una advertencia a todo su equipo: “Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo: vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más”.

Tras una deliberación, Lali anunció que Iara Lombardi continuaba en la competencia.