"La Voz Argentina": ¿cuándo termina el reality?

Ya comenzados los Playoffs, cada vez falta menos para la gran final. Cuándo será la última emisión del programa. Cómo verlo en vivo sin cable

"La Voz Argentina" se ha establecido como uno de los programas más elegidos de la TV nacional. En estos momentos, el reality que busca dar a conocer nuevos talentos se encuentra en la fase de " Playoffs" . En esta instancia, los participantes de cada equipo se vuelven a enfrentar, pero esta vez la dinámica será diferente: el público podrá votar para decidir quiénes permanecerán en el certamen.

Ya superada la instancia de Batallas y Knockouts -y ya comenzados los Playoffs- , el reality argentino va llegando a su fin . No obstante, todavía quedan algunas semanas para disfrutar de las nuevas voces y de la magia de los jurados: Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Con el fin del programa, se conocerá al próximo ganador o ganadora del realiy. En este marco, muchos pueden preguntarse: ¿cuándo será la última emisión de "La Voz Argentina"?

¿Cuándo termina "La Voz Argentina"?

Habiendo superado distintas etapas, el programa de TV ya va llegando a su fin. En este momento, se encuentran en los Playoffs, la última instancia antes de los shows en vivo. Luego, solo queda la gran final.

En los shows en vivo, los participantes elegidos en los Playoffs competirán contra los cantantes de todos los equipos para llegar a la final. Es el público quien define quienes son los cantantes que siguen adelante y cuáles quedan afuera.

De esta manera, quedan pocas instancias del reality. En cuanto a la última transmisión, todavía no se confirmó cuál será la fecha exacta, pero desde Telefe revelaron que la gran final tomará lugar durante el mes de octubre.

En ese sentido, desde el canal afirmaron que la incertidumbre en cuanto a la fecha de la última emisión tiene que ver con determinados partidos de fútbol programados en la pantalla de Telefr

¿Dónde ver "La voz Argentina" en vivo y sin cable?

En el último tiempo, el reality se volvió uno de los más elegidos por los argentinos. Si bien es una producción de Telefe, hay varias maneras de ver el programa en vivo sin necesidad de pagar el servicio del cable.

"La voz Argentina" se pueden ver por diversos canales de streaming:

En MiTelefe: ingresando a mitelefe.com en la opción “Vivo”

en la opción “Vivo” En la plataforma de streaming HBO Max

En el streaming gratuito de Pluto TV

En los streams Telefé y Luzu TV: disponibles en Twitch, YouTube.

Asimismo, los programas completos y los recortes de cada una de las presentaciones se pueden ver en el canal oficial de Youtube.