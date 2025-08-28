Agenda cultural en Rosario: música en vivo, eventos bailables y obras de teatro

Rosario despide el mes de agosto con una agenda cargada de shows, espectáculos teatrales y eventos gratuitos para disfrutar del arte, entretenimiento y cultura en los distintos puntos de la ciudad.

El fin de semana es el momento ideal para disfrutar de las propuestas de entretenimiento que la escena local propone. Desde el viernes 29 al domingo 31, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por los eventos que tendrán lugar este fin de semana en la ciudad de la bandera.

Música: leyendas del rock, el folklore y la cumbia

El fin de semana arrancará con intensidad y desde el viernes 29 la ciudad se llenará de música de distintos géneros. El Bioceres Arena recibirá a Los Auténticos Decadentes a las 20 en una fiesta que promete ser inolvidable. Por su parte, en el Teatro El Círculo, el talento de Elena Roger brillará desde las 21 en un concierto en el que repasará su carrera. Para los amantes del folklore, el Chango Spasiuk presentará su show "Taco y Suela" en La Sala de las Artes a las 20, y hay 20% de descuento con la Tarjeta Beneficios La Capital.

Para los amantes de la música internacional, el Teatro Broadway será el escenario de Billie Universe, un espectáculo inmersivo que reversiona la obra de Billie Eilish, a las 21 (hay 20% de descuento con Beneficios La Capital). Mientras tanto, en Refi Café se presentará Clan Farsante a las 20, con entrada gratuita. Y para quienes no se quieran ir a dormir, la noche continuará con la fiesta Cumbia Nena en Jaguar Haüs, con Mario Pereyra y Malafama desde las 23:55.



El sábado 30, el Bioceres Arena volverá a vibrar con el rock de Skay y Los Fakires a las 21. En el Club Social Canillitas, el aclamado Peteco Carabajal ofrecerá su música folklórica a las 21. Para cerrar la noche a puro rock y djs, Hit My Weed junto a DJ Carrion estarán en Casa Brava, a partir de las 23, con entrada gratuita. Otra opción es ir a bailar a Majo Club, donde se presentarán CKCK y Matilda, dos grandes exponentes del electropop local. Desde las 21 y con entrada gratuita hasta las 23.30.

El domingo 31, la música se llenará de nostalgia con New Beats: Soda Stereo en el Teatro Broadway a las 21, un show que ofrece un 15% de descuento con la Tarjeta de Beneficios La Capital. Además, en el Galpón 11, se podrá disfrutar de Alquimia Tanguera a las 17.30, con entrada gratuita.

Teatro y eventos especiales: la comedia como premisa

El teatro también abrirá sus puertas con diversas propuestas. El sábado 30, Charo López y Noelia Custodio estarán en Plataforma Lavardén con dos funciones a las 20 y 22, mientras que en el Teatro Broadway el humorista Campi presentará su show a las 21, con un 20% de descuento con Tarjeta de Beneficios La Capital.

El domingo 31, el teatro La Comedia invita a los más chicos a La Guarida de los Sentidos, una experiencia artística inmersiva que se podrá visitar entre las 15 y las 18.

Para quienes busquen eventos sin costo, el fin de semana también ofrece múltiples opciones gratuitas. El domingo, el Aniversario de Ficha Bar celebra con música de Fuera de Kontrol, entre otras bandas, a partir de las 18. En el CEC se vivirá The Unseen, una fiesta de hip hop de 18 a 23 (la entrada es un alimento no perecedero). Y para cerrar el mes con la naturaleza, el Festival del Lapacho se realizará en el Parque Sunchales de 10 a 17.