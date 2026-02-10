La Capital | Zoom | Úrsula

Nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

La noticia fue confirmada por una periodista española. Según trascendió, la actriz dio a luz en una clínica de Barcelona

10 de febrero 2026
La actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín se convirtieron en padres. Tras casi diez años de relación, la actriz dio a luz a su primer hijo. La noticia fue dada a conocer por la periodista Lorena Vázquez en el programa “Y ahora Sonsoles” de Antena 3.

Cabe remarcar que ambos protagonistas decidieron llevar el embarazo con absoluta discreción durante todos estos meses. En ese sentido, solo compartieron algunas imágenes y videos de la actriz embarazada, pero hasta el momento no trascendieron datos sobre el nombre ni el sexo del bebé.

Según trascendió, el nacimiento se produjo en una clínica de Barcelona, ciudad en la que reside la pareja.

Las fotos del Chino Darin

Hace tan solo unos días, el actor argentino había compartido una foto en su cuenta de Instagram de Úrsula Corberó embarazada.

Que la fuerza te acompañe”, escribió junto a una imagen de la actriz, en la que simulaba la pose de una virgen.

Asimismo, el actor argentino, a través de sus historias, compartió un video de la actriz caminando por las calles de Barcelona junto a su padre, Ricardo Darín, donde se podía ver la panza de embarazo de la actriz española.

ursula y ricardooo

La historia de amor de Úrsula Coberó y el Chino Darín

Fue en 2016 cuando el actor argentino llegó a España con varios proyectos profesionales que lo llevaron a radicarse en la península ibérica. Pero no solo lo laboral le trajo alegrías: en su vida sentimental también encontró el éxito. Sin dudas, lo más importante fue su relación con Úrsula Corberó, conocida internacionalmente por interpretar a Tokio en la exitosa serie de Netflix "La casa de papel".

El amor surgió durante la grabación de la serie "La embajada" y, desde entonces, comparten su vida en España, viajando ocasionalmente a Argentina para visitar a la familia del Chino.

Tras casi una década juntos,el 9 de septiembre de 2025, la pareja dio a conocer que estaban esperando a su primer hijo.

