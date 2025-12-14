La Capital | Zoom | K4OS

K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional

Con influencias del K-pop y el pop estadounidense, acaban de lanzar su primer disco en el que construyen un universo propio con cada vez más fans: harán diez Gran Rex en febrero

Morena Pardo

Por Morena Pardo

14 de diciembre 2025
 Tau

 Tau, Ine, Mechi y Lily son K4OS, la banda de chicas que crece a pasos agigantados en la escena pop argentina.

Las K4OS no se llaman así por casualidad. Tau, Ine, Mechi y Lily son pura efervescencia y entusiasmo, un fuego artificial de combustión permanente. Tienen entre 18 y 21 años, se conocieron por TikTok y a fuerza de convicción, ambición y amistad construyeron una banda de chicas que crece exponencialmente en la escena pop argentina.

A mediados de octubre lanzaron “4EVER”, su primer disco de estudio: catorce canciones hiperpop, con influencias del K-pop y del pop tradicional estadounidense, cantadas en español y en inglés, atravesadas por un mensaje de unión y empoderamiento.

Pero como ellas mismas dicen, K4OS no es sólo “cantar y bailar”, es un proyecto “totalmente 360”. Por eso, el álbum da forma a todo un universo visual: cada tema tiene su visualizer con referencias a una película o un género cinematográfico específico, con todo su correlato estético. De hecho, el evento oficial de estreno fue en un complejo de cines.

Atentas a su época y afirmadas en su generación, saben de la importancia del “storytelling”: además de música, el público quiere historias. Y si algo tienen las K4OS, son ideas y ganas de compartirlas con sus fanáticos, quienes bautizaron su pertenencia: tal como el pop manda, los “k4oticos” son intensos y devotos. Y son cada vez más.

>> Leer más: De Corea a Argentina: K4os, la primera banda de K-Pop del país

Poco después de la salida de “4EVER” anunciaron su primer gran show en vivo en el Teatro Gran Rex. La repercusión fue tal que terminarán haciendo diez presentaciones entre el 7 y el 21 de febrero de 2026, nueve de las cuales están agotadas. Con sus lanzamientos anteriores, lograron ingresar en los charts de YouTube de más de 15 países. Además, en 2025 fueron nominadas a los Premios Gardel como “Mejor Nuevo Artista”.

Las chicas de K4OS son puro hambre y ganas. Entre la juventud y cierta hipérbole propia del pop, hay algo que parece intrínsecamente caótico en el grupo. Pero detrás de las cuatro chicas rubias, producidas y llenas de una energía electrizante, hay mucha disciplina y objetivos claros.

K4OS: de TikTok al Gran Rex

A diferencia del k-pop en el que se inspiran, y de lo que muchos podrían asumir a primera vista, a las K4OS no las construyó la industria. Tau (Mariana Taurozzi), la más grande del grupo, usaba su carisma para hacer sketches y videos divertidos en TikTok. Cuando tuvo el deseo de rapear como los y las idols que le gustaban, usó esa red social para abrir una convocatoria y hacer una banda de chicas. Así llegaron Inés Civit (Ine), Mercedes Bitzer (Mechi) y Lynette Ladelfa (Lily), todas formadas en canto y/o baile desde chicas, como quien sabe que para eso de cumplir el sueño de ser artista, hay que prepararse y mucho.

Después de dar sus primeros pasos de forma independiente, firmaron contrato con Move Concerts, la compañía productora que desde entonces aporta infraestructura a la banda. Desde su primer “camp de composición”, un intensivo de creación conjunta, las K4OS comenzaron a darle forma a las canciones que hoy integran “4EVER”. Pero sobre todo, empezó a forjarse un vínculo entre ellas, “un pacto de amistad y permanencia” genuino y necesario para llevar adelante un proyecto de estas características.

>> Leer más: Entre ídolos pop y dramas de Netflix, Corea del Sur seduce a la cultura occidental

“Tardamos mucho en construir este disco, como dos años. Es nuestro disco debut y haberlo lanzado y que haya sido recibido con tanto amor fue medio como dar un hijo. Nos sentimos muy agradecidas del amor que recibió esto que tanto nos costó construir”, dijo Ine en diálogo con La Capital, durante una gira de prensa en Rosario que convocó a decenas de fans en puertas de radios y hoteles.

De cierta manera, las K4OS se consolidaron como grupo a la par del disco, producido por OHMYPOP (Lucas Murúa) y las cuatro integrantes. De hecho, el primer Gran Rex será el día exacto del segundo aniversario de la formación de la banda. “Cada canción nació con una idea pero se fue construyendo al mismo tiempo que nosotras nos estábamos construyendo a nosotras mismas. Así que es muy personal todo y cada canción tiene una parte de nosotras”, apuntó Lili.

“Nosotras tenemos una imagen en nuestra cabeza de cómo cada canción es una película. Ahora vamos a ver en nuestros shows cómo ve la gente esa película, así que ahí vamos a terminar de entender qué es el álbum. Porque el álbum no es solamente lo que nosotras hacemos, es también cómo la gente lo interpreta”, dijo Tau.

“Estamos todas entrenando a full y también recordando los principios de por qué compusimos cada tema, para ver cómo hacemos para mostrarle a la gente en el Gran Rex absolutamente todo lo que quisimos decir, desde las luces, la puesta, y sorpresitas que no se pueden contar. Va a ser una locura. En el Gran Rex van a ver de verdad cómo nosotras interpretamos los temas”, anticipó Mechi.

>> Leer más: Madonna en Río: los shows gratuitos como muestra de que la cultura vale doble

Mucho más que un concierto

Las K40S siempre van por más, por todo. Por supuesto, el gran debut en vivo no iba a ser apenas un concierto con ellas cuatro cantando sobre pistas. Detrás de cada idea grandilocuente, están ellas mismas y la convicción de que pueden llevarlas adelante.

“Queremos que ir a ver el show sea una experiencia. Nuestro show no va a ser sólo un show musical sino que va a ser considerado también una comedia musical, porque tenemos textos, una obra. Nosotras escribimos el guion, que nos quedó muy largo, como de 75 páginas así lo vamos a tener que cortar un poquito. Le estamos metiendo mucho trabajo para que salga realmente increíble”, contó Ine.

Antes de la seguidilla de Gran Rex, tuvieron una prueba de fuego: en noviembre, se presentaron en el escenario principal de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, ante millones de personas. “Fue tremenda la energía que se sentía en ese lugar. No fuimos solamente nosotras las que lo sentimos, sino que toda la gente que estaba trabajando con nosotras también lo sintió. Yo personalmente estaba muy nerviosa, pero puse un pie en el escenario y vi a la gente que nos estaba re bancando y te juro que se me fue todo. Me sentí muy presente, lo disfruté muchísimo y supe que era un avance de lo que voy a sentir en febrero cuando demos nuestros primeros shows, que además van a ser para gente que fue específicamente a vernos a nosotras”, recordó Ine.

Lo sepan o no, las K40S están recuperando una tradición de bandas de chicas un tanto olvidada en Argentina (después de las Bandana) pero que, incluso después de su furor en los noventa y principios de los 2000, siguió de distintas maneras a nivel global. Y si bien reconocen esa genealogía, insisten en el valor de hacer algo propio.

>> Leer más: "La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

“Somos 100% una combinación entre pop americano y cultura de K-pop porque cantamos y bailamos. Siento que lo que más agregamos a la narrativa de las bandas es una historia, porque no es solamente cómo nos conocimos, que somos amigas, y cómo hacemos las canciones, sino que en el show van a ver una historia. Eso nos saca un poco del lado popstars y nos hace mocatrinas. Es K4OS, y K4OS no es solamente cantar y bailar, es actuar, es componer”, asegura Tau.

“Siento que algo que tiene de bueno nuestra banda es que nosotras realmente creamos todo desde cero. Por lo general las bandas de este tipo son más comerciales, viene un productor y las arma. Lo nuestro fue tan genuino y tan propio que era simplemente encontrar gente que nos apoye y seguir con lo que nosotras sentíamos”, apunta Ine.

“No solamente es muy nuestro respecto de las letras, los bailes y las puestas en escena, sino también la relación con nuestros fans. Es algo muy nuestro. Recién nos preguntaban cómo hacemos para que alguien nos maneje las redes y la verdad es muy difícil porque yo me quiero comunicar con mis fans como yo, y es muy difícil que alguien pueda hablar por nosotras”, agrega Mechi.

Después de su primera visita a Rosario, las K4OS prometen volver, y con una fecha en vivo. “Más vale, si no no venimos. Tenemos planeado realmente ir a muchos lugares, y obviamente vamos a venir acá y vamos a venir con todo. No vamos a hacer una cosa así nomás, jamás vamos a venir con algo así nomás. Queremos darlo todo, así que Rosario: se viene”, cierra Tau.

