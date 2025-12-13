La Capital | Información General | Anmat

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Se identificaron fallas en la producción de una partida del producto emblema de la empresa láctea y alertaron a la población para que eviten su consumo

13 de diciembre 2025 · 16:10hs
La Anmat prohíbio el consumo de un queso de primera marca.

La Anmat prohíbio el consumo de un queso de primera marca.

Una reconocida marca de lácteos recibió una alerta por uno de sus productos estrella. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) indicó que encontraron fallas en la elaboración del queso de pasta blanda Cremón doble crema de La Serenísima y prohibió su consumo.

A partir de la vigilancia genómica de Listeria monocytogenes realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán", se identificó un conglomerado de casos conformado por aislamientos provenientes de muestras de queso de pasta blanda remitidas por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el marco de un muestreo oficial.

El informe indicó que se halló Listeria monocytogenes en el queso Cremón de La Serenísima en su versión de 500 gramos y el lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El producto fue elaborado en la planta de Mastellone ubicada en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Cremon La Serenisma 13.12

Recomendaciones de Anmat

La empresa y el Senasa identificaron el foco de contaminación y lo eliminaron. Además, se recuperó los productos correspondientes al lote 2703 del mercado nacional, de destruyeron y se implementaron medidas adicionales.

“El producto se encuentra fuera de su período de aptitud, sin embargo, en resguardo de la salud pública, esta Administración le recuerda a la población, en especial las personas inmunosuprimidas y las mujeres embarazadas, que podría existir la posibilidad de que algún consumidor haya conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o conservación en freezer, lo que implicaría un riesgo residual. Por todo lo expuesto, la Anmat recomienda que aquellas personas que tengan en su poder el Lote 2703 del producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, peso neto 500g, ya sea fraccionado y/o congelado, se abstengan de consumirlo”, señalaron desde Anmat.

Qué es el virus de la Listeriosis

La Listeriosis es una enfermedad ocasionada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes que se encuentra tanto en el agua como en el suelo y que crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción. Los alimentos que más frecuentemente se han visto involucrados en los brotes de enfermedad son fiambres y embutidos a base de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales y pescados crudos y ahumados.

La sintomatología de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas.

El período máximo de incubación para esta bacteria es de 70 días con un promedio de 3 semanas.

