La Capital | Zoom | Héctor Alterio

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

El actor falleció este sábado en Madrid, donde residía. Interpretó recordados papeles en "El hijo de la novia", "Caballos salvajes" y "La historia oficial"

13 de diciembre 2025 · 11:52hs
Alterio protagonizó películas como “La tregua”

Alterio protagonizó películas como “La tregua”, “Camila”, “La historia oficial” y “El hijo de la novia", entre otras.

El aclamado Héctor Alterio falleció este sábado en Madrid a los 96 años. Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en Argentina como en España, donde fue fue reconocido con el Goya de Honor 2004. En cine interpretó recordados papeles en "El hijo de la novia", "Caballos salvajes" y en la ganadora del Oscar "La historia oficial".

Nacido en Buenos Aires en 1929, debutó como actor en 1948 con la obra "Prohibido suicidarse en primavera", de Alejandro Casona. Tras finalizar sus estudios de Arte Dramático, creó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1999852867608604862&partner=&hide_thread=false

Un ícono del cine argentino

Su fama como actor le llegaría a través del cine, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en "Todo sol es amargo" y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson. En 1975 se instaló en España tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español.

Sin embargo protagonizó cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), que logró el Oscar y El hijo de la novia (2001). Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, "Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015 aunque, también se le pudo ver en 2014 en Kamikaze, de Álex Pina.

Noticias relacionadas
Se conoció nueva información sobre el estado de salud del cantante Joaquin Levinton

Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Se viralizó una imagen de Graciela Alfano junto a Javier Milei

Graciela Alfano habló sobre un posible romance con Milei: "No hay nada descartado"

preocupacion por la salud de joaquin levinton: se descompenso en un bar y fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Fin de semana para disfrutar del contenido de las plataformas de streaming

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Lo último

Anmat prohibió el consumo de un producto estrella de una primera marca láctea

Anmat prohibió el consumo de un producto estrella de una primera marca láctea

Viajes, arte y sabores: así se celebró la renovación de un espacio turístico

Viajes, arte y sabores: así se celebró la renovación de un espacio turístico

Coincidir Viajes: conectando sueños y destinos

Coincidir Viajes: conectando sueños y destinos

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Una persona llegó a Cisneros al 6400 y comenzó a disparar contra un grupo de personas. Dos de ellas fallecieron y otras cuatro permanecen internadas en el Heca
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Ovación
De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. Hay mucha sangre joven y con mucho empuje

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. "Hay mucha sangre joven y con mucho empuje"

Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

Policiales
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

La Ciudad
Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre
Información General

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia