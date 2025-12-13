A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio El actor falleció este sábado en Madrid, donde residía. Interpretó recordados papeles en "El hijo de la novia", "Caballos salvajes" y "La historia oficial" 13 de diciembre 2025 · 11:52hs

El aclamado Héctor Alterio falleció este sábado en Madrid a los 96 años. Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en Argentina como en España, donde fue fue reconocido con el Goya de Honor 2004. En cine interpretó recordados papeles en "El hijo de la novia", "Caballos salvajes" y en la ganadora del Oscar "La historia oficial".

Nacido en Buenos Aires en 1929, debutó como actor en 1948 con la obra "Prohibido suicidarse en primavera", de Alejandro Casona. Tras finalizar sus estudios de Arte Dramático, creó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1999852867608604862&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades. pic.twitter.com/LeS5pN2fDC — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) December 13, 2025 Un ícono del cine argentino Su fama como actor le llegaría a través del cine, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en "Todo sol es amargo" y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson. En 1975 se instaló en España tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español.

Sin embargo protagonizó cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), que logró el Oscar y El hijo de la novia (2001). Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, "Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015 aunque, también se le pudo ver en 2014 en Kamikaze, de Álex Pina.