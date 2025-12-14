El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

Ignacio Boero, Cristian D’Amico, Juan Cuneo y Guillermo Muñoz buscarán la presidencia en las elecciones que se realizarán desde las 9 a las 18 en el estadio cubierto

El socio concurrirá a las urnas para elegir la comisión directiva de Newell's que asumirá este lunes.

La vida democrática de Newell’s le da al socio el derecho y lo compromete a votar en las elecciones que se celebrarán este domingo, entre las 9 y las 18, para elegir la comisión directiva para los próximos cuatro años. Cuatro agrupaciones y frentes se postulan para conducir al club, inmerso en una crisis futbolística y económica, según dejaron en claro los distintos sectores políticos.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas que tendrán la opción de elegir los más de 28 mil socios habilitados para sufragar.

La puja por la conducción de Newell’s arroja pocas certezas sobre el posible ganador. Hay solo especulaciones. Los sectores más optimistas hablaron incluso en la previa de una elección que asoma cerrada.

Hasta señalaron que existía un porcentaje importante de indecisos , capaces de torcer para uno u otro lado la votación para elegir a la dirigencia sucesora de la que encabezó Ignacio Astore.

La deuda económica, de entre 30 y 40 millones de dólares, y un plantel desmembrado y por recomponer en lo inmediato es el cuadro de situación de un club sobre el cuál hay que elegir las autoridades para que se hagan cargo de esos y otros problemas.

>> Leer más: Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición muy ajustada

Las promesas de campaña tuvieron particularidades. Pero existió un hecho en común. Ninguno confirmó cuál será el entrenador de primera en el caso de vencer en las urnas. Sí señalaron cuál es el preferido y las charlas que mantuvieron con el técnico buscado.

El nombre de Martín Anselmi fue el que mencionaron D’Amico, Boero y Cuneo. Todos aclararon que tenían otras opciones,por las dudas. Por el lado de Muñoz, el técnico que nombró fue Darío Franco.

Cada uno de los aspirantes a la presidencia expuso su proyecto para reflotar a Newell’s, intentando diferenciarse de los otros.

Proyectos de cada candidato de Newell's

Boero dijo que en las elecciones está en juego un modelo de gestión. Hizo referencia a su rol de empresario, para exponer su capacidad para administrar. Aclaró que le "gusta armar equipos de trabajo”, dando a entender que se requiere el aporte colectivo para llevar adelante un club. Cuestionó “la mediocridad” de los gobiernos anteriores.

El candidato de Unen cuenta con un histórico rojinegro, Roberto Sensini, para ejercer la dirección deportiva. También está Jorge Pautasso para la captación y Gustavo Tognarelli para coordinar las inferiores. El exentrenador de la selección argentina de básquet, Julio Lamas, estará a cargo de las demás actividades deportivas.

image - 2025-12-13T201851.808 Ignacio Boero, candidato a presidente por Unen, junto a su director deportivo Roberto Sensini. Sebastián Suárez Meccia

Boero tiene el respaldo de diferentes sectores políticos. En el cierre de campaña participó el ministro de Educación de la Provincia, José Goity. Y hace un tiempo se fotografió con Sergio Massa.

Entre los que buscan la presidencia, D’Amico fue el único que la ejerció, siendo vicepresidente, una vez que fue desplazado Eduardo Bermúdez. Esa experiencia fue uno de los principales argumentos de D’Amico para afirmar que es la mejor alternativa.

>> Leer más: A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

D’Amico sostuvo que ganó “el campeonato económico”, cuando se pagó toda la deuda, heredada de la época de Eduardo López, al juez responsable del fideicomiso, y que así se recuperaron “las llaves del club”. Otro de sus fundamentos para que lo voten es que sabe manejarse por los pasillos de la AFA y que tiene una relación de años con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

image - 2025-12-13T202237.787 Cristian D'Amico, postulante a la presidencia, en compañía de su director general Claudio Vivas. Héctor Rio

Claudio Vivas será el responsable de la dirección general en caso de que gane D’Amico, quien perdió en las elecciones pasadas, mientras que Cristian Vella estará a cargo de la coordinación de los juveniles.

Cuneo es otra de las opciones que tiene el socio de Newell’s para la presidencia. Está al frente de Fuerza Leprosa, a raíz de que no fue habilitado a presentarse de presidente, por una cuestión de antigüedad, Julián González, quien será candidato para el puesto de secretario.

image - 2025-12-13T202045.616 Juan Cuneo se postula para la presidencia y Julián González a la secretaria por Fuerza Rojinegra.

Desde un primer momento hablaron de un proyecto superador. “Es un equipo de trabajo de muchos profesionales”, dijo Cuneo sobre un frente que, según remarcó González, tiene “pluralidad de género”, a diferencia de las otras listas. Una base importante del movimiento es la agrupación Autoconvocados.

>> Leer más: Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Fuerza Leprosa tiene a Roberto Battión para el cargo de director deportivo, a Esteban Amut, German Ré y Ariel Rosada para la secretaría técnica, y a Julián Maidana para la captación.

Muñoz es el que completa las alternativas que dispondrá el socio. El candidato de la 8 de Marzo dijo que esa es la única agrupación que “entiende de fútbol”.

image - 2025-12-13T202428.094 Guillermo Muñoz se presenta a las elecciones por la agrupación 8 de Marzo.

Tiene a Gerardo Salorio, histórico preparador físico de seleccionados argentinos juveniles, para la gerencia del fútbol, junto a los españoles Jordi Gratacos y Fredi Moragón. La coordinación del fútbol juvenil estará a cargo de Juan José “Yaya” Rossi y Villi Trebino, entre otros exfutbolistas de Newell’s.

El socio tiene la palabra y será el que defina con su voto la nueva comisión directiva. Boero, D’Amico, Cuneo y Muñoz, las opciones.