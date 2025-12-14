El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

La vida democrática de Newell’s le da al socio el derecho y lo compromete a votar en las elecciones que se celebrarán este domingo, entre las 9 y las 18, para elegir la comisión directiva para los próximos cuatro años. Cuatro agrupaciones y frentes se postulan para conducir al club, inmerso en una crisis futbolística y económica, según dejaron en claro los distintos sectores políticos.
Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas que tendrán la opción de elegir los más de 28 mil socios habilitados para sufragar.
La puja por la conducción de Newell’s arroja pocas certezas sobre el posible ganador. Hay solo especulaciones. Los sectores más optimistas hablaron incluso en la previa de una elección que asoma cerrada.
La indefinición de los socios
Hasta señalaron que existía un porcentaje importante de indecisos, capaces de torcer para uno u otro lado la votación para elegir a la dirigencia sucesora de la que encabezó Ignacio Astore.
La deuda económica, de entre 30 y 40 millones de dólares, y un plantel desmembrado y por recomponer en lo inmediato es el cuadro de situación de un club sobre el cuál hay que elegir las autoridades para que se hagan cargo de esos y otros problemas.
Las promesas de campaña tuvieron particularidades. Pero existió un hecho en común. Ninguno confirmó cuál será el entrenador de primera en el caso de vencer en las urnas. Sí señalaron cuál es el preferido y las charlas que mantuvieron con el técnico buscado.
El nombre de Martín Anselmi fue el que mencionaron D’Amico, Boero y Cuneo. Todos aclararon que tenían otras opciones,por las dudas. Por el lado de Muñoz, el técnico que nombró fue Darío Franco.
Cada uno de los aspirantes a la presidencia expuso su proyecto para reflotar a Newell’s, intentando diferenciarse de los otros.
Proyectos de cada candidato de Newell's
Boero dijo que en las elecciones está en juego un modelo de gestión. Hizo referencia a su rol de empresario, para exponer su capacidad para administrar. Aclaró que le "gusta armar equipos de trabajo”, dando a entender que se requiere el aporte colectivo para llevar adelante un club. Cuestionó “la mediocridad” de los gobiernos anteriores.
El candidato de Unen cuenta con un histórico rojinegro, Roberto Sensini, para ejercer la dirección deportiva. También está Jorge Pautasso para la captación y Gustavo Tognarelli para coordinar las inferiores. El exentrenador de la selección argentina de básquet, Julio Lamas, estará a cargo de las demás actividades deportivas.
Boero tiene el respaldo de diferentes sectores políticos. En el cierre de campaña participó el ministro de Educación de la Provincia, José Goity. Y hace un tiempo se fotografió con Sergio Massa.
Entre los que buscan la presidencia, D’Amico fue el único que la ejerció, siendo vicepresidente, una vez que fue desplazado Eduardo Bermúdez. Esa experiencia fue uno de los principales argumentos de D’Amico para afirmar que es la mejor alternativa.
D’Amico sostuvo que ganó “el campeonato económico”, cuando se pagó toda la deuda, heredada de la época de Eduardo López, al juez responsable del fideicomiso, y que así se recuperaron “las llaves del club”. Otro de sus fundamentos para que lo voten es que sabe manejarse por los pasillos de la AFA y que tiene una relación de años con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Claudio Vivas será el responsable de la dirección general en caso de que gane D’Amico, quien perdió en las elecciones pasadas, mientras que Cristian Vella estará a cargo de la coordinación de los juveniles.
Cuneo es otra de las opciones que tiene el socio de Newell’s para la presidencia. Está al frente de Fuerza Leprosa, a raíz de que no fue habilitado a presentarse de presidente, por una cuestión de antigüedad, Julián González, quien será candidato para el puesto de secretario.
Desde un primer momento hablaron de un proyecto superador. “Es un equipo de trabajo de muchos profesionales”, dijo Cuneo sobre un frente que, según remarcó González, tiene “pluralidad de género”, a diferencia de las otras listas. Una base importante del movimiento es la agrupación Autoconvocados.
Fuerza Leprosa tiene a Roberto Battión para el cargo de director deportivo, a Esteban Amut, German Ré y Ariel Rosada para la secretaría técnica, y a Julián Maidana para la captación.
Muñoz es el que completa las alternativas que dispondrá el socio. El candidato de la 8 de Marzo dijo que esa es la única agrupación que “entiende de fútbol”.
Tiene a Gerardo Salorio, histórico preparador físico de seleccionados argentinos juveniles, para la gerencia del fútbol, junto a los españoles Jordi Gratacos y Fredi Moragón. La coordinación del fútbol juvenil estará a cargo de Juan José “Yaya” Rossi y Villi Trebino, entre otros exfutbolistas de Newell’s.
El socio tiene la palabra y será el que defina con su voto la nueva comisión directiva. Boero, D’Amico, Cuneo y Muñoz, las opciones.
Noticias relacionadas
Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada
A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura
Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newell's
Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Lo último
Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño
K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional
El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre
Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Una obra majestuosa que La Capital recorrió en exclusiva
La Ciudad
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin
Exclusivo suscriptores
El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino
La Ciudad
Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas
Política
Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe
Información General
El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada
Ovación
Ovación
El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva
El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva
El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene
Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional
Policiales
Policiales
Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
La Ciudad
La Ciudad
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin
Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas
"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi
Alberdi, una zona de Rosario donde los clubes náuticos son parte de la vida diaria
Información General
Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
Información General
Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General
La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Política
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional
Información General
Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos
Policiales
Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Política
Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
LA CIUDAD
Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
La Ciudad
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
LA CIUDAD
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
Política
Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Policiales
Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Política
Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
La Ciudad
Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
Ovación
El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Policiales
Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
POLICIALES
Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado