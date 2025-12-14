Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
Salvador Trapani tenía Linfoma no Hodking, un cáncer linfático. La despedida será este domingo en Caramuto. Dolor en la cultura de la ciudad
14 de diciembre 2025·09:08hs
Salvador Trapani murió este sábado por la noche a los 70 años, rodeado del amor de su familia, de sus amigos y compañeros de vida y de escenario. La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad artística de Rosario, que lo despidió como lo que fue: un creador generoso, un clown sensible, un músico inquieto y un hombre íntegro, de sonrisa permanente y mirada pícara, siempre al borde de la risa.
La pelea fue desigual, pero Trapani la dio hasta el final. “Peleó como un titán”, resumieron su compañera, la actriz y directora Elena Guillén, y sus hijos Juan y Augusto, quienes lo acompañaron durante todo el proceso, junto a una red inmensa de afectos que nunca dejó de sostenerlo.
Un artista múltiple y una marca propia
Actor, clown, músico, luthier y referente de los Excéntricos Musicales del nuevo circo, Salvador Trapani dejó una huella profunda en la cultura rosarina. Su trabajo cruzó el teatro, el circo contemporáneo y la música, siempre con una búsqueda personal que combinó humor, poesía y sensibilidad.
Fue parte de una generación que expandió los límites de la escena local y construyó un lenguaje propio, con fuerte anclaje en el cuerpo, el gesto y el juego. En cada función, Trapani ofrecía algo más que un espectáculo: una invitación al asombro, a la risa compartida y a una forma de estar en el mundo con ternura y compromiso.
El caso volvió a poner en debate el acceso oportuno a tratamientos de alta complejidad y el impacto de las demoras administrativas en pacientes con enfermedades graves. Finalmente, la Justicia ordenó la cobertura del fármaco, pero el deterioro ya era profundo.
Despedida a Salvador Trapani
El velorio se realizará este domingo, a partir de las 10, en Caramuto (Córdoba 2936). Su familia convoca a despedirlo no solo con tristeza, sino también como a él le hubiera gustado: celebrando su vida, su obra y la alegría que supo sembrar en cada escenario.
Salvador Trapani se fue, pero deja un legado vivo. En la memoria del público, en la risa que todavía resuena y en una escena cultural que no sería la misma sin su paso.
Noticias relacionadas
Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas
"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi
Alberdi, una zona de Rosario donde los clubes náuticos son parte de la vida diaria
La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre