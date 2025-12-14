Saldo positivo del Programa de Sanidad Animal durante 2025 en el departamento San Martín

La iniciativa está orientada a realizar castraciones masivas, gratuitas y sostenidas, promoviendo el bienestar animal y reduciendo los riesgos vinculados a zoonosis

Durante este año se realizaron 31 jornadas de castraciones, 1.040 vacunaciones de animales, 1.080 aplicaciones de vacunas antirrábicas y cuatro jornadas de concientización en instituciones educativas.

El Programa Departamental de Sanidad Animal , impulsado por el senador Esteban Motta, cerró su primer año de implementación con resultados altamente positivos , consolidándose como una política sanitaria clave para las comunidades del departamento San Martín.

La iniciativa, orientada a realizar castraciones masivas, gratuitas y sostenidas, apunta a abarcar al menos el 20% de la población animal, con el fin de mejorar la salud pública, promover el bienestar animal y reducir riesgos vinculados a zoonosis y accidentes.

“Estamos conformes con lo logrado en este primer año. Debemos seguir desarrollándolo para llegar a todo el departamento. Este programa nos ayuda en materia de salud, evita accidentes y promueve el bienestar animal”, afirmó el senador Motta.

El programa tuvo alcance en siete localidades, logrando una presencia territorial sostenida y articulada con los gobiernos locales.

Los números del programa

En el departamento San Martín

Las localidades que participaron fueron: El Trébol, Landeta, Las Bandurrias, Crispi, Casas, Colonia Belgrano y Piamonte.

“Con un inicio sólido y un impacto concreto en la comunidad, el programa se proyecta a seguir creciendo durante 2026, para alcanzar a la totalidad del departamento”.

