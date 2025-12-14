La Capital | La Región | programa

Saldo positivo del Programa de Sanidad Animal durante 2025 en el departamento San Martín

La iniciativa está orientada a realizar castraciones masivas, gratuitas y sostenidas, promoviendo el bienestar animal y reduciendo los riesgos vinculados a zoonosis

14 de diciembre 2025 · 14:15hs
Durante este año se realizaron 31 jornadas de castraciones

Durante este año se realizaron 31 jornadas de castraciones, 1.040 vacunaciones de animales, 1.080 aplicaciones de vacunas antirrábicas y cuatro jornadas de concientización en instituciones educativas. 

El Programa Departamental de Sanidad Animal, impulsado por el senador Esteban Motta, cerró su primer año de implementación con resultados altamente positivos, consolidándose como una política sanitaria clave para las comunidades del departamento San Martín.

La iniciativa, orientada a realizar castraciones masivas, gratuitas y sostenidas, apunta a abarcar al menos el 20% de la población animal, con el fin de mejorar la salud pública, promover el bienestar animal y reducir riesgos vinculados a zoonosis y accidentes.

“Estamos conformes con lo logrado en este primer año. Debemos seguir desarrollándolo para llegar a todo el departamento. Este programa nos ayuda en materia de salud, evita accidentes y promueve el bienestar animal”, afirmó el senador Motta.

El programa tuvo alcance en siete localidades, logrando una presencia territorial sostenida y articulada con los gobiernos locales.

Los números del programa

Durante este año se realizaron 31 jornadas de castraciones, 1.040 vacunaciones de animales, 1.080 aplicaciones de vacunas antirrábicas y cuatro jornadas de concientización en instituciones educativas.

En el departamento San Martín

Las localidades que participaron fueron: El Trébol, Landeta, Las Bandurrias, Crispi, Casas, Colonia Belgrano y Piamonte.

“Con un inicio sólido y un impacto concreto en la comunidad, el programa se proyecta a seguir creciendo durante 2026, para alcanzar a la totalidad del departamento”.

