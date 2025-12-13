La Capital | Información General | Estudiantes

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación

13 de diciembre 2025 · 14:36hs
Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron a la altura de Pilar. 

El club Estudiantes de La Plata informó que tres micros que trasladaban hinchas con destino a Santiago del Estero colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.

A través de la red social X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación.

Los micros se dirigían a la ciudad de Santiago del Estero trasladando hinchas para presenciar el partido entre Racing y Estudiantes, que esta noche jugarán la final del torneo de AFA en el estadio Madre de Ciudades.

