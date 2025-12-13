Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

Política Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

La Ciudad Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Ovación El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Policiales Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

POLICIALES Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Policiales Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Por Matías Petisce La Ciudad Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Información General Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Por Lucas Ameriso La Ciudad Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

POLICIALES Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Economía El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Politica Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Por Alvaro Torriglia Economía Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Policiales Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

La Ciudad "El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Ciudad La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

Por Claudio Berón Policiales Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental