De Corea a Argentina: K4os, la primera banda de K-Pop del país

Embed

¿Quiénes integran K4os?

"K4os" esta integrada por cuatro jóvenes de Buenos Aires de entre 18 a 21 años. Como toda banda de este género, cada una de sus integrantes cumple un rol específico:

Mariana Taurozzi o “Tau”: tiene 19 años y es la líder y voz principal

tiene 19 años y es la líder y voz principal Ines CiviT : tiene 21 años y es la vocalista de la banda

: tiene 21 años y es la vocalista de la banda Mercedes “Mechi” Bitzer: tiene 20 años y es vocalista de la banda

tiene 20 años y es vocalista de la banda Lynette Ladelfa: tiene 18 años y es la bailarina principal de la banda.

Aunque todas son rubias, cada una tiene una personalidad marcada que la hace destacar. Además, complementan su look con mechas de colores en su pelo que las distinguen y las hacen más reconocibles: Tau lleva mechitas rojas, Inés celestes, Mechi rosas y Lynette azules.

k4os.jpg Las cuatro jóvenes argentinas integrantes de K4os

¿Cómo comenzó K4os?

K4os nació a través de una convocatoria en TikTok lanzada por Tau, la líder del grupo, con el objetivo de crear la primera banda de K-pop en Argentina. La joven ya era bastante popular en la plataforma, en la que ganó notoriedad durante la pandemia a través de videos de baile y humor que rápidamente se volvían virales.

En junio de 2023, Tau publicó un video con un llamado abierto: “Voy a armar un grupo de cantantes argentinas al estilo K-pop, y vos podés formar parte. Las bandas de K-pop siguen en auge, con un crecimiento exponencial, expandiendo su influencia cultural por todo el mundo. Ahora, decime un grupo argentino que tenga este estilo. No existe y eso cambia hoy”.



Más adelante, explicaba: “Vamos a ser cuatro. Solo tenés que saber cantar, bailar y estar dispuesta a dedicarte al 100%. El único requisito es que vivas en Buenos Aires y tengas más de 16 años”. El video venía acompañado de un formulario disponible solo por 72 horas, donde cada solicitante tenía que completar sus datos y contar por qué quería formar parte de la banda.

Tal como en las bandas de K-pop, las "idols" (como se les llama a los y las integrantes) fueron elegidas bajo un proceso de casting, pero en vez de ser liderado por una gran compañía fue organizado por la joven Tau.



Para quienes tengan tentación de señalar lo artificial del proceso, vale recordar que el K-Pop no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una fórmula perfecta que se viene puliendo desde los años noventa. La industria musical coreana ideó un modelo literalmente industrial de “grupos de ídolos”: los aspirantes a ser idols se preparan desde muy chicos para desarrollar las habilidades específicas que demanda cada rol preestablecido. Además, deben sostener estándares estéticos y de conducta intachables.



Después, las compañías especializadas realizan audiciones sistemáticas para reclutar a los artistas. El K-Pop se caracteriza por un espíritu alegre (letras optimistas y románticas, que mezclan estrofas en coreano con frases en inglés y a veces en mandarín) y la mezcla de géneros musicales que van del hip-hop al hardcore. Como se suele decir, más que un sonido en particular, el K-pop es una forma de hacer música. Una forma que las jóvenes argentinas supieron reconocer y replicar.

En septiembre de 2023, las K4os presentaron el grupo en un video con un tono humorístico en Tiktok. “Convoqué a tres chicas para formar la única banda de estilo K-pop en Argentina. Cuatro chicas, nuestro sueño. A ninguna le gustaba el K-pop”, explicaba Tau, mientras se mostraban una a una las integrantes.



Las K4os no sólo son pioneras en el género en el país, sino en toda la comunidad hispanohablante. Recién diciembre de 2024, apareció en España One2One, el primer grupo español de K-Pop, también formado por cuatro jóvenes rubias.

El primero de octubre de ese mismo año, inauguraron su canal de Youtube con un video respondiendo preguntas donde explicaban de qué se trataba la banda. Cada una contó su experiencia y cómo fue convocada.

Embed

La primera canción

El 7 de febrero de 2024, finalmente lanzaron su primera canción "Caos". El video oficial de la canción hoy supera las 7 millones de visitas y los 200mil "me gusta". En sus videos, "matchean" sus outfits y realizan coreografías al mejor estilo K-pop. "Cuatro ladies, just your favorites, si nos ves venir éxtasis", versa el tema, mezclando idiomas como el género solicita.

Embed

En el primer video de ensayo de la coreografía (que después los fanáticos usan para aprender los pasos), las K4os se presentaron con un estilo similar al de las famosas Blackpink: se presentan sobre un fondo blanco, ejecutando de manera precisa los movimientos.

Embed

Tras el éxito de “Caos”, K4os siguió lanzando nuevas canciones, cada vez con más nivel de producción y combinando diferentes géneros. El siguiente sencillo fue “Extra”, cuyo videoclip incluyó el primer backstage oficial de su grabación, además del ensayo de la coreografía. Entre los dos temas debut, sumaron varios millones de vistas en YouTube.

Embed

Luego llegó “Mente en Blanco”, una canción que destacó por su alto despliegue, y que les valió su primera presentación en vivo. A continuación, lanzaron “Rage” y, más recientemente, el single “Uff Baby”.

Embed

En todas sus producciones, las jóvenes compartieron su proceso creativo y el entrenamiento coreográfico a través de videos y mini sketches al estilo reality en plataformas como TikTok y YouTube, inspiradas en la banda coreana BTS. De esta manera, lograron crear una base de seguidores muy comprometida, conocida como Kaóticos.