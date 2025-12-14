La Capital | Política | Milei

Javier Milei condenó el atentado en una playa de Australia: "Horror"

El presidente argentino repudió el ataque terrorista contra la comunidad judía en Australia. "Ánimo", pidió Milei

14 de diciembre 2025 · 12:24hs
El presidente Javier Milei en una de sus visitas a Israel. 

El presidente Javier Milei en una de sus visitas a Israel. 

El presidente de Argentina, Javier Milei, condenó en sus redes sociales el atentado terrorista contra la comunidad judía en Australia, un ataque que dejó un saldo de al menos 11 muertos.

El hecho se produjo durante una celebración de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sídney, donde dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes.

El mandatario utilizó su cuenta oficial para referirse al suceso, que coincidió con el inicio de la festividad judía: "Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Ánimo!".

Australia: al menos 12 muertos

La Policía de Australia dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que dejó 12 fallecidos y 29 heridos fue "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos agresores, uno que resultó abatido y otro detenido.

