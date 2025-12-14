Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel
Benítez tiene 28 años y planificó desde la cárcel el ataque y homicidio del colectivero César Roldán. La banda que comandaba arrancó desde el 2021 y los siguen investigando.
14 de diciembre 2025·06:30hs
El tribunal integrado por las juezas Trinidad Chiabrera, Paula Álvarez y Silvana Lamas González homologaron un procedimiento abreviado y condenaron a Andy Benítez de 28 años, a la pena única y total de 50 años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia. La sentencia se dictó a partir de una investigación de la Fiscalía por múltiples homicidios, tentativas de homicidio, extorsiones, lesiones y asociación ilícita, cometidos entre 2021 y 2023 en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, principalmente. El condenado actuaba como instigador de los delitos desde unidades penitenciarias provinciales, impartiendo órdenes mediante celulares.
La condena se resolvió mediante un procedimiento abreviado, presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa. En ese marco, el imputado reconoció su participación penal en los hechos atribuidos, lo que permitió unificar las causas y arribar a una pena única. El tribunal consideró acreditado que Benítez dirigía y coordinaba acciones criminales complejas desde su lugar de detención, primero en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero y luego en la Unidad Nº1 de Coronda. La modalidad incluyó la selección de objetivos, la logística de ataques armados y la delegación de tareas en personas en libertad, incluidos menores de edad.
La pena de 50 años se compone de condenas por lesiones leves y graves agravadas por el uso de arma de fuego, extorsión doblemente agravada, abuso de armas, y una extensa nómina de homicidios consumados y en grado de tentativa, varios de ellos con participación de menores.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Marisol Fabbro y Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación, dentro de un foco investigativo de la Fiscalía Regional Rosario. Según lo probado, Benítez integró y lideró una asociación ilícita junto a Matías “Pino” César, Julián Aguirre, Mauro Gerez y Oscar “Nenu” Ramírez y otras personas imputadas, además de sujetos fallecidos, prófugos con pedido de captura activo, menores de edad y personas aún no identificadas.
La organización operó al menos desde julio de 2021 y continúa bajo investigación. Su objetivo era ocupar y dominar territorios urbanos, excluir a bandas rivales y obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas como la venta de estupefacientes, extorsiones y ataques armados.
Entre los homicidios considerados se destacan el de Maximiliano González, junto con múltiples tentativas vinculadas a disputas territoriales. El homicidio de Vicenta Muñoz, ocurrido el 28 de diciembre de 2021 tras un ataque armado ejecutado por un menor de edad.; El homicidio de Williams Ríos, el 25 de enero de 2022, mediante un ataque planificado desde la cárcel.; El asesinato de de Gonzalo Contreras, el 23 de julio de 2023, perpetrado por un menor instigado desde prisión. El homicidio de Sergio Leguizamón, ocurrido el 26 de julio de 2023 en Villa Gobernador Gálvez.;El homicidio del colectivero César Roldán, el 2 de diciembre de 2023, en un ataque armado contra un colectivo urbano. El fallecimiento de Iván Romero, el 26 de diciembre de 2023, como consecuencia de heridas sufridas en una balacera ordenada días antes.
En varios de estos hechos, la Justicia acreditó el uso de armas de fuego calibre 9 mm, la intervención de menores y una planificación previa orientada a infundir temor y eliminar competencia criminal. La causa también incluyó casi 40 hechos de extorsión, muchos de ellos acompañados por ataques armados a viviendas, comercios y vehículos. En uno de los casos, la víctima recibió amenazas directas desde un teléfono utilizado por Benítez, dentro del penal, exigiendo dinero y vehículos. Las balaceras se concretaban minutos después de los mensajes intimidatorios, como mecanismo de presión. La investigación determinó que el teléfono celular utilizado para estas maniobras fue secuestrado durante una requisa en la celda del condenado en agosto de 2021.
Fuentes judiciales destacaron que el procedimiento abreviado permitió “evitar la revictimización y asegurar una condena proporcional a la gravedad de los hechos”, en un expediente con decenas de víctimas y múltiples escenarios delictivos. Los hechos se inscriben en un período de violenta disputa territorial entre bandas dedicadas al narcotráfico en Rosario, especialmente en Ludueña y Empalme Graneros. La investigación demostró que las órdenes partían desde el encierro, con una red externa que ejecutaba los ataques.
Benítez ya había sido condenado el 9 de diciembre de 2024 como jefe de una asociación ilícita, antecedente que fue considerado para la declaración de reincidencia. Con esta resolución, Andy Benítez cumple una pena efectiva de 50 años de prisión. La investigación sobre otros integrantes de la organización continúa, con imputados detenidos, prófugos y causas en trámite. La Fiscalía mantiene activos pedidos de captura y líneas investigativas sobre la estructura criminal.
Noticias relacionadas
Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Lo último
Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño
K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional
El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre
Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Una obra majestuosa que La Capital recorrió en exclusiva
La Ciudad
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin
Exclusivo suscriptores
El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino
La Ciudad
Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas
Política
Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe
Información General
El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada
Ovación
Ovación
El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva
El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva
El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene
Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional
Policiales
Policiales
Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos
Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
La Ciudad
La Ciudad
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin
Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas
"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi
Alberdi, una zona de Rosario donde los clubes náuticos son parte de la vida diaria
Información General
Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
Información General
Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General
La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Política
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional
Información General
Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos
Policiales
Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Política
Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
LA CIUDAD
Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
La Ciudad
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
LA CIUDAD
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
Política
Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Policiales
Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Política
Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
La Ciudad
Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
Ovación
El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Policiales
Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
POLICIALES
Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado