El dúo Río Sur presenta su disco en la terraza del Centro Cultural Lavardén

El dúo Río Sur , integrado por Gise Stival y Andrés Guzmán, presenta su primer disco homónimo después de completar su cuarta gira por Europa, Asia y África . La cita es el viernes 19 de diciembre, a las 21, en la terraza del Centro Cultural Lavardén .

El concierto recorrerá distintos géneros de la canción popular argentina y contará con la participación de artistas de la escena rosarina : Escolaso Guitarra Tango Trío, Vicky y Yiyo Alancay, Ine Quinteros, Valen Gianini, Mariel Ríos, Javier Ramírez y Agustín Priotto, Facu Ulla y Greta Salut, Fer Vera, Isa Ibáñez y Shakti Carbonari.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en entradaslavarden.com y también en la boletería del teatro, en Sarmiento y Mendoza.

Gise Stival le contó a Zoom que Río Sur comenzó a gestarse hace aproximadamente tres años, cuando ambos músicos decidieron encontrarse para compartir y experimentar alrededor de la música argentina.

"Ambos tenemos trayectoria previa en distintas agrupaciones vinculadas al tango y al folclore, y ese recorrido fue el punto de partida para la creación de un proyecto propio que nos permitiera explorar nuevas formas de encuentro entre tradición y presente", comentó.

río sur1

Stival precisó que la identidad del dúo está profundamente atravesada por los géneros de la música popular argentina. "El tango, el folclore y los ritmos litoraleños constituyen una base fundamental, pero su búsqueda se orienta a poner en diálogo esas tradiciones, resignificándolas desde una mirada actual sin perder su raíz. La diversidad sonora del territorio aparece como un motor creativo constante", describió la compositora.

Aseguró, además, que las giras realizadas por el norte y el sur del país, y posteriormente por distintos países de Europa, Asia y África —entre ellos España, Alemania, Italia, Polonia, Suecia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Francia, Turquía, Albania, Túnez, Egipto y Portugal— resultaron experiencias decisivas para el desarrollo del proyecto.

Música con arraigo cultural autóctono

"Estar en contextos culturales diversos, lejos de la ciudad donde nacimos y vivimos, reforzó el deseo de compartir la riqueza rítmica y cultural de la música argentina y de abarcar la mayor cantidad de géneros posibles dentro de su repertorio", afirmó para evaluar que, a partir de ese recorrido, comenzó a tomar forma la idea de su primer disco.

Destacó, en ese sentido, que el álbum propone un recorrido amplio por distintos géneros de la canción popular argentina, incluyendo zamba, chacarera, vals, tango, milonga, chamamé y polca, entre otros.

"La selección del repertorio responde al interés por reivindicar canciones de gran belleza que no han sido tan versionadas, poniendo en valor su potencia expresiva desde una interpretación personal y contemporánea", acotó.

El disco cuenta además con la participación de artistas reconocidos de la escena rosarina, como Escolaso Guitarra Tango Trío y Vicky y Yiyo Alancay, cuyos aportes enriquecen el proyecto y refuerzan su carácter colectivo y abierto al diálogo entre distintas miradas artísticas.