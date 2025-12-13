La Capital | Información General | Santa Fe

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Con una perspectiva regional y territorial, el trabajo audiovisual narrará cómo impacta en la vida de cada santafesino los cambios en la carta magna de Santa Fe

13 de diciembre 2025 · 11:30hs
Los documentalistas que llevarán adelante el material sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe

Los documentalistas que llevarán adelante el material sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe

Como secuela de la película la Reforma, comenzó a rodarse el documental sobre los cambios en la Constitución de Santa Fe, un hecho histórico que se desarrolló a mediados de 2025. El material audiovisual estará disponible en las principales salas de cine, pero también será proyectado en ámbitos académicos.

Los periodistas Damián Umansky, Marcos Vizcarra y Juan Mascardi llevan adelante un registro audiovisual con valor político, cultural y social para promover la reflexión ciudadana sobre la importancia de las reglas que organizan la vida democrática.

“Realizar un documental sobre este acontecimiento significa aportar a la construcción de memoria colectiva y a la formación de nuevas generaciones de ciudadanos. Este proyecto se propone recuperar voces, testimonios y debates que marcaron la vida pública santafesina, con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y dar visibilidad a un proceso clave para el futuro institucional de la provincia”, explicaron los realizadores.

Documetal Reforma 13-12

La reforma por dentro

El proyecto no solo se enfoca en los aspectos institucionales y jurídicos, sino también en el pulso ciudadano: cómo se vivió este proceso en la sociedad, qué voces fueron escuchadas y qué tensiones se pusieron en juego. “La película de la Reforma, el documental reconstruye el camino hacia la reforma constitucional en Santa Fe, desde los primeros debates hasta la concreción de la Asamblea Constituyente. A través de entrevistas, imágenes de archivo y material original, el documental propone un recorrido que aborda el trasfondo político, el debate social y el legado de la reforma para las próximas décadas”, completaron Umansky, Vizcarra y Mascardi.

“La película de la Reforma, el documental” plantea interrogantes sobre el rol de la ciudadanía en la construcción de consensos y la vigencia de los valores democráticos en un contexto de cambios políticos y sociales. El objetivo de los documentalistas es presentarlo en las salas de cine de toda la provincia y encontrar espacios universitarios o de instituciones vinculadas para poner en debate la importancia de la reforma de la carta magna.

Este documental es la secuela de “La película de la Reforma”, presentada en el primer trimestre de 2025, que documentó el clima previo a la apertura de la Asamblea Constituyente.

