Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Los requisitos para votar este domingo en las elecciones de comisión directiva son llevar el DNI físico y el carné, tener paga la cuota de noviembre y estar en el padrón

Los socios de Newell's tienen la opción de elegir entre cuatro listas.

La comisión electoral habilitó a 28 mil 601 socios para concurrir a las urnas para la elección de la nueva comisión directiva de Newell’s . Los diferentes postulantes estiman que serán alrededor de 10 mil los que se acercarán a emitir su voto, entre las 9 y las 18 , en una de las 29 mesas que se instalarán en el interior del estadio cubierto Claudio Newell.

Si se alcanza esa cifra estimativa de votantes, será un número superior a los 7 mil 477 que sufragaron con motivo de las elecciones de hace cuatro años que ganó Ignacio Astore.

La presencia de cuatro listas excedió el número que presagiaban meses atrás distintos actores políticos, quienes consideraban que habría dos o a lo máximo tres.

De todos modos no se llegó a los seis candidatos a presidente que hubo con motivo de las elecciones de 2016, en las que venció Eduardo Bermúdez, con 2803 votos, el 29,07 por ciento. En esa oportunidad hubo alrededor de 10 mil votantes.

Los requisitos para votar en Newell's

Los requisitos para votar para la elección de autoridades para el período 2025-2029 son los siguientes: figurar en el padrón electoral, ser mayor de 18 años (cumplidos al cierre del padrón, el 30 de septiembre de 2025), contar con 2 años de antigüedad en cualquier categoría social y tener paga la cuota de noviembre.

La documentación obligatoria para poder votar es el DNI físico y el carné de socio. No se podrá votar con denuncia de extravío del documento.

Para esta oportunidad se dispuso de 29 mesas de votación, de las cuales 2 serán exclusivas para la categoría vitalicios.

El ingreso, por dos sectores distintos

Los socios que se acerquen hasta el estadio cubierto se encontrarán con dos ingresos diferenciados. Los vitalicios lo harán por el portón número 5, que se encuentra al lado de la pileta, mientras que el resto de las categorías entrarán por la puerta principal del estadio cubierto, ubicada frente al Palomar.

El egreso será por una única puerta de salida para todos los votantes una vez finalizado el sufragio.

El club recuerda que está prohibida cualquier actividad proselitista o partidaria a menos de 100 metros de la sede de votación durante el día.

>> Leer más: El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

La oficina de atención al socio permanecerá abierta durante los comicios.

El último antecedente eleccionario de Newell’s fue en septiembre de 2021. En esa oportunidad se presentaron tres candidatos a presidente: Ignacio Astore (Movimiento de Independencia Leprosa), Cristian D’Amico (Frente Rojinegro) y Ariel Moresco (Movimiento 1974).

Astore ganó con el 72 por ciento de los votos (5386). D’Amico logró 24,5 por ciento (1834) y Moresco 2,8 por ciento (212). Hubo 29 votos en blanco y 16 anulados.

Desde el ciclo de Eduardo López, cuatro elecciones

Esta será la cuarta elección desde que se terminó el ciclo de 14 años de Eduardo López. La primera fue en 2008, con la victoria de Guillermo Lorente con el 67 por ciento de los votos, contra el 33 que sumó López.

Cuatro años después, el oficialismo no tuvo oposición y por lo tanto no se realizaron las elecciones. Hubo cambios en la comisión directiva oficial, con Lorente nuevamente al frente de la misma.

En 2016, Eduardo Bermúdez se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s, con el 29,07 por ciento de los votos. Lo siguieron Luis Facciano, con 25,63, Daniel Giraudo, con 19,86, Ariel Moresco, con 10,85, Néstor Álvarez, con 8,84 y Roberto Mensi (ahora candidato a vice de Cuneo), con 5,58.