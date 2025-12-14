El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

En el último año fue una constante la aparición de juveniles en el primer equipo canalla, muchos de los cuales generaron una gran expectativa.

Santiago Segovia grita su único gol que tiene en primera, frente a Belgrano, en el Gigante de Arroyito.

En los últimos años en Central aparecieron varios juveniles en primera división, con suerte dispares. Algunos jugaron más que otros, pero todos debieron pelear por un lugar en un plantel con jugadores de mucha experiencia. De cara a la próxima temporada, con el cuerpo técnico que esté al frente del equipo, el Canalla tiene un chico que hizo su aparición en el círculo mayor y que debe recuperar: Santiago Segovia.

Hace varios meses que no se sabe absolutamente nada del juvenil volante ofensivo de 18 años. Es que de ser una alternativa casi fija en el banco de suplentes de repente desapareció del radar de los hinchas.

En realidad no pasó nada extraño, sino que fue víctima de una lesión muscular importante que, a priori, lo iba a sacar de las canchas por cuatro cinco semanas, pero los tiempos se extendieron demasiado y por eso no apareció entre los convocados en los últimos 11 partidos. La última planilla que firmó en el triunfo ante Newell’s, por la sexta fecha del torneo Clausura.

Desde aquel desgarro que sufrió hace más de tres meses nunca más se informó sobre su estado físico. Lo que apuntan desde el cuerpo técnico es que ya trabajaba junto al grupo, pero que esperan tenerlo al ciento por ciento ya en el inicio de la próxima pretemporada.

La aparición de Santiago Segovia

Segovia es uno de los grandes talentos que apareció en el primer equipo de Central en el último tiempo y si bien nunca alcanzó la continuidad necesaria, demostró que tiene condiciones de sobra.

SegoviasVB El chico Segovia traslada en cancha de Independiente Rivadavia. Estará a pleno en el inicio de la pretemporada. Virginia Benedetto / La Capital

Se trata de un volante ofensivo de gran manejo del balón, panorama y buena pegada. Cuando se dio su aparición en la máxima categoría todos hablaron de que lo que debía mejorar era el cambio de ritmo, que es algo que se adquiere justamente con la continuidad.

Después de ese clásico en el que el Canalla ganó con gol de tiro libre de Angel Di María, el club informó que Segovia había sufrido un desgarro en el cuádriceps izquierdo y si bien nunca se habló de tiempo de recuperación, se supo que la lesión no era menor.

Otra vez una lesión

Más allá de eso, cuando ya estaba muy cerca de ser tenido en cuenta otra vez por Ariel Holan, el juvenil se resintió de la lesión. Allegados al cuerpo técnico hicieron referencia a que a esa nueva dolencia se le sumó una complicación en un tendón del mismo cuádriceps. Por eso el retraso en la recuperación y la ausencia hasta el final de la competencia.

Antes de que Segovia apareciera en primera, quienes lo conocían muy bien de su paso por las divisiones inferiores hablaban de un jugador con muchísima proyección. Por eso para lo viene será un futbolista a recuperar. Es que el año que viene Central tendrá un primer semestre súper cargado de partidos, con la disputa del torneo Apertura y la Copa Libertadores, por lo que tener a todos a disposición será lo mejor que le pueda pasar al técnico.

Nadie sabe lo que ocurrirá con el Canalla en ese primer semestre agitado, pero hay muchas chances de que en algunos partidos se deba apelar a un recambio, de allí la importancia de que estén todos al ciento por ciento desde lo físico.

El juvenil ya demostró condiciones

Y Segovia ya demostró que es un jugador que tiene mucho por aprender, pero que cuenta con una gran técnica. No se recuerda un partido descollante, pero sí algunas muestras claras de sus condiciones.

Segovia2MB Segovia apareció en priemra con buenas actuaciones, pero un par de lesiones lo condicionaron. Marcelo Bustamante / La Capital

El primer técnico en convocarlo para un partido de primera fue Matías Lequi. Fue la derrota 1-0 ante Platense por la fecha 15 de la Liga Profesional 2024. Repitió en el empate 0-0 contra Instituto, por la fecha 19.

Su debut en primera división fue en la fecha siguiente, cuando el Canalla cayó 1-0 de local contra Barracas Central, el 31 de octubre de 2024. Ingresó también en los dos partidos posteriores, contra Independiente Rivadavia (V, 1-1) y San Lorenzo (L, 0-1). Hasta que le llegó el día del debut de titular, que fue ya con Holan como entrenador.

Titular el día del adiós de Marco Ruben

Ese partido correspondió a la última fecha de esa Liga Profesional, en el Gigante, cuando Central venció por 2 a 1 a Belgrano. Fue el día que Marco Ruben le dijo adiós de manera definitiva al fútbol. A ese debut desde el primer minuto Segovia le agregó su primer gol. Anotó de derecha tras un centro atrás de Gaspar Duarte. Ya en el primer tiempo había metido una asistencia perfecta desde más de 20 metros para Duarte que terminó en gol, aunque el tanto fue anulado por una falta de Agustín Sández en el inicio de la jugada.

Ese partido fue una especie de carta de presentación por parte de Segovia y la apertura de un crédito para lo que se venía. No obstante, en el Apertura 2025 no jugó demasiado. Tuvo tres partidos de titular, contra San Martín de San Juan (V, 0-0), Gimnasia (L, 2-1) y Platense (V, 0-0) y uno ingresando desde el banco: Vélez (L, 2-1).

SegoviaVB Segovia debutó en primera de la mano de Matías Lequi. Nunca alcanzó a tener la continuidad necesaria. Virginia Benedetto / La Capital

En el Clausura

Ya en el Clausura fue al banco en los primeros seis, pero sólo ingresó en el 0 a 0 contra San Martín de San Juan, en Arroyito. De ahí en más, las lesiones que le jugaron una mala pasada y lo sacaron de las canchas por el resto del torneo.

En esta renovación de plantel que se viene, el cuerpo técnico que esté espera que el juvenil Segovia se recupere por completo y vuelva a ser una pieza importante en el equipo. Claramente es un futbolista a recuperar porque, dicen, tiene mucho para demostrar.