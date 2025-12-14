La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre
Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Una obra majestuosa que La Capital recorrió en exclusiva
El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) entró en las últimas horas de obra y, tal cual lo prometido, muy pronto volverá a operar. Será el próximo 29 de diciembre para que el 30, a la 1, aterrice el primer avión en su nueva pista, una máquina de Copa Airlines que, poco después, partirá hacia Panamá. Pero hay más, antes del retorno a la actividad, el 27 de diciembre la aeroestación será inaugurada con una fiesta popular que permitirá que la población pueda conocerla recorriendo cada rincón (incluso con guías) y disfrutando de un show. Una manera de festejar un hito: la transformación que le permitirá estar a la altura de Ezeiza, en Buenos Aires, y convertirse en el más importante del interior del país.
En este contexto, La Capital recorrió este viernes en exclusiva las instalaciones del Islas Malvinas y pisó la flamante pista. Cientos de personas trabajaban contrarreloj demarcando el reluciente asfalto, sellando juntas, controlando el balizamiento, instalando máquinas y embelleciendo paredes y pisos, entre otras cosas.
Por dentro, se sentía olor a nuevo, como el de los autos cuando aún tienen el nylon en los asientos. Afuera, los operarios, orgullosos por el deber cumplido, terminaban cada detalle de su trabajo debajo de un sol abrasador. No obstante, se mostraban emocionados por la concreción de una gran obra de infraestructura en tiempo récord, tal como comentó el ministro provincial de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien ofició de anfitrión de la visita de este diario. Con la nueva pista, se viene un aeropuerto a la altura de lo que Rosario pedía a gritos.
Esa obra, que duró aproximadamente tres meses y encaró la provincia luego de que el gobierno nacional anulara una licitación, incluyó la reconstrucción de las dos cabeceras de concreto, la instalación de asfalto nuevo en la pista con tres capas de carpeta, y un novedoso sistema de balizamiento único en el interior, tras el del aeropuerto de Ezeiza, que permitirá operaciones aéreas aun con condiciones climáticas adversas.
Esta modernización, que forma parte de una inversión total de casi 150 millones de dólares (incluyendo el ensanche de la avenida Newbery, un acceso clave), tiene como objetivo principal reposicionar a Santa Fe como un importante hub logístico y de conectividad, lo que permitirá el aterrizaje de aeronaves de mayor porte y elevará la categoría del aeropuerto con el objetivo de iniciar 2026 con frecuencias a siete países y a la espera de superar las 50 conexiones semanales. En el caso de la nueva terminal, anexada a la existente, podrá albergar hasta cinco millones de usuarios anuales.
Nueva pista: balizas instaladas
Puccini fue categórico mientras mostraba optimista una de las balizas enterradas en el pavimento en un lugar que será prácticamente imposible volver a visitar cuando se reinicie la actividad, debido a las restricciones lógicas. “Haber llegado en tiempo y forma con la pista sin demorar más la posibilidad de viajar desde Rosario nos puso a prueba para demostrar que las cosas son posibles cuando nos ponemos todos juntos a trabajar; esto es un ejemplo en la República Argentina y lo logramos con empresas santafesinas”, dijo.
Las acciones, si bien se realizaron en tres kilómetros de pista, no fueron sencillas. “En función de la robustez y características especiales, estos tres kilómetros representan casi 70 ruta”, sumó Puccini para seguir argumentando la urgencia de la obra: “Estábamos perdiendo estándares internacionales; íbamos a no poder seguir volando con grandes empresas debido al deterioro. Por eso no tuvimos otra opción que encarar esta reconstrucción y cerrar el aeropuerto”.
Podrán aterrizar y despegar aviones de hasta 480 pasajeros (desde octubre está prevista la operación de vuelos directos a Madrid). “Yo creo que lo más importante de todo, como dice nuestro gobernador (Maximiliano Pullaro) es cómo este tipo de obras van reposicionando a una provincia, no solamente a la ciudad de Rosario. Son obras emblemáticas, históricas y también aspiracionales; pensamos en la conectividad turística, pero también vamos a apostar a todo lo que tiene relación con lo logístico, con el transporte de carga, un gran desafío”.
“El 27 (de este mes) vamos a tener un acontecimiento que nos va a enorgullecer, será la posibilidad de permitir que la comunidad se acerque, conozca y vea esta decisión política”, añadió sobre la actividad que se viene Juan Pío Drovetta, gerente del AIR, ante la mirada atenta de la secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Mónica Alvarado, que respondía con números frescos en la cabeza: “Trabajaron 453 personas en diferentes tareas en la pista”.
Fue un proceso que se sumó a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre y que, sumados a los 10.500 actuales, posicionarán al Islas Malvinas como uno de los aeropuertos más importantes de la región y, lógicamente, de la Argentina.
No es para menos: la nueva tecnología de balizamiento permitirá operaciones seguras incluso con visibilidad casi nula, además de las dos mangas para el embarque y desembarque y un nuevo alero cubierto en la zona de ascenso y descenso al ingreso de la terminal.
“No te vas a mojar los días de lluvia”, bromeó el presidente del AIR, Esteban Bretto, al mencionar el derrotero desde la llegada a la estación hasta subir al avión, algo que no ocurría, aunque parezca mentira, en un aaeropuerto muchas veces catalogado jocosamente como “camiseta”, porque no tenía mangas.
Un dato más: el alero ocupa cuatro carriles, dos para el ascenso y descenso de pasajeros y otros dos para la espera de colectivos, taxis y remises.
Detalles de pista y cabeceras
Las cabeceras fueron completamente reconstruidas y se ensancharon 20 metros a cada lado para las maniobras de aviones de mayor fuselaje. Las autoridades resaltaron la sostenibilidad del proyecto, ya que el hormigón antiguo se recicló con el objetivo de que sirviera como material en una de las capas de la pista, lo que se considera un proceso amigable con el ambiente. “Desde 1978 no se hacía algo así”, enfatizaron.
La Capital caminó con el ministro de Desarrollo las nuevas y ansiadas mangas que jamás había tenido el AIR, todo un sinsentido para los actuales tiempos en la industria de la navegación aérea. Ese sueño, un pedido histórico de los pasajeros, se materializará en forma total en días más, con instalaciones a la altura de “cualquier aeropuerto internacional moderno”, cerró feliz Puccini.
