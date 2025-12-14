La Capital | Policiales | delincuente

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

La captura se concretó mediante un trabajo de inteligencia que evitó hacer público el ofrecimiento de recompensa para no entorpecer la investigación

14 de diciembre 2025 · 11:19hs
Luis Palavecino

Luis Palavecino, el delincuente capturado

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del gobierno de la provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este sábado en una localidad cercana a Rosario al delincuente Luis Daniel Palavecino, señalado como integrante de la banda de Los Menores, una organización narcocriminal de alta peligrosidad, dedicada al tráfico de estupefacientes y vinculada a hechos de violencia.

La particularidad del caso es que Palavecino, de 40 años, iba a ingresar a la lista de “Los más buscados” con una recompensa estipulada, pero para no entorpecer la operación no se hizo público el pedido de recompensa, por lo que la investigación continuó y los agentes pudieron detenerlo.

Palavecino, que registra antecedentes por cometer delitos contra la propiedad e incidentes violentos, tendría vinculaciones estrechas con la banda de Los Menores, cuya estructura cuenta con varios miembros imputados, mientras que su líder Matías Ignacio Gazzani y otros integrantes presentan pedidos de captura activos.

