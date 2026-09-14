La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno absoluto

El concierto será el próximo jueves a las 20 en el teatro El Círculo, con entrada libre y gratuita. La velada combinará el estreno de una obra local con dos pilares del repertorio universal

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario se presentará este jueves a las 20 en el teatro El Círculo con el estreno absoluto de "Fresco", obra del compositor rosarino Jorge Horst. El concierto es con entrada gratuita y cerrará el ciclo de clases magistrales gratuitas que la orquesta desarrolló durante todo el año.

La velada combinará el estreno de una obra local con dos pilares del repertorio universal: "Fresco", de Jorge Horst; "Concierto para trompeta", de Johann Nepomuk Hummel y "Romeo y Julieta y Francesca da Rimini", de Piotr Ilich Tchaikovsky.

La dirección estará a cargo del maestro invitado David del Pino Klinge y el solista de trompeta será Valentín Garvie.

Las localidades se retiran gratis en la boletería del teatro El Círculo a partir del martes 15 de septiembre, de 10 a 12.30 y de 16 a 20, con un máximo de dos entradas por persona.

En consonancia con el espíritu comunitario del organismo, durante la jornada se recibirán alimentos no perecederos. Las donaciones serán destinadas a colaborar con diferentes comedores y merenderos que asisten diariamente a sectores vulnerables de Rosario y la región.

>>Leer más: La ópera "Aida", el clásico de Giuseppe Verdi, llega al Teatro Broadway

Cierre de un ciclo pedagógico

La presentación de este jueves no solo representa un hito artístico sino también el cierre de un relevante ciclo deformación. Con la llegada de Valentín Garvie concluye el programa de clases magistrales gratuitas dictadas por los solistas invitados de la temporada en el Instituto Superior del Profesorado de Música N° 5932 “Carlos Guastavino”.

Esta iniciativa pedagógica, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Cultura y la Subsecretaría de Educación Artística de la Provincia de Santa Fe, tuvo como objetivo central acercar a los instrumentistas en formación la oportunidad única de estudiar y perfeccionarse de manera gratuita junto a figuras de renombre internacional.

El trayecto formativo comenzó en el mes de febrero con el contrabajista Pedro Salerno y continuó con el violoncellista Esdras Campos, ambos solistas de la Sinfónica Nacional Argentina.

En junio, las aulas recibieron al saxofonista Diego Núñez, mientras que en agosto las capacitaciones estuvieron a cargo del pianista suizo argentino Elio Coria. Las clases de Garvie de esta semana pondrán el cierre definitivo a un espacio de aprendizaje que deja una huella profunda en la comunidad musical de la provincia y que pretende ser el inicio de un ciclo anual entre ambos organismos santafesinos.