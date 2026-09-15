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Premios Emmy 2026: lista completa de ganadores

La ceremonia conducida por Mariska Hargitay tuvo como gran ganadora a la serie "Widow's Bay", con seis premios

15 de septiembre 2026 · 09:43hs
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Matthew Rhys hizo historia en los Premios Emmy y ganó como Mejor Actor en las categorías de Comedia y Miniserie

Matthew Rhys hizo historia en los Premios Emmy y ganó como Mejor Actor en las categorías de Comedia y Miniserie

La celebración de la 78ª edición de los Premios Emmy tuvo lugar el lunes 14 de septiembre por la noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. Después de 15 años, la conducción del evento volvió a estar en manos de una mujer: la actriz Mariska Hargitay, reconocida por su papel de Olivia Benson en la serie “La Ley y el Orden: SVU”.

“The Pitt” y “Hacks”, ambas de HBO, llegaron como las más nominadas, con 26 y 26 candidaturas cada una. Si bien ambas se llevaron reconocimientos importantes, como Mejor Actor Protagónico en Drama para Noah Wyle y Mejor Actriz Protagónica en Comedia para Jean Smart (que estableció un récord al imponerse cinco veces en la misma categoría por el mismo personaje), la gran ganadora de la noche fue "Widow's Bay", la comedia de terror de AppleTv, con seis galardones.

Además, hubo un emotivo homenaje a Dolly Parton y Michael J. Fox (cinco veces ganador del Emmy en su carrera) fue ovacionado de pie al recibir el Premio Humanitario Bob Hope.

Todos los ganadores de los premios Emmy 2026

Mejor serie dramática

  • 'The Gilded Age'
  • 'The Diplomat'
  • 'A Knight of the Seven Kingdoms'
  • 'Paradise'
  • 'The Pitt' - GANADORA
  • 'Pluribus'
  • 'Slow Horses'
  • 'Your Friends and Neighbors'

Mejor serie de comedia

  • 'Abbott Elementary'
  • 'The Bear'
  • 'Hacks'
  • 'Nobody Wants This'
  • 'Only Murders in the Building'
  • 'Shrinking'
  • 'Margo's Got Money Troubles'
  • 'Widow's Bay' - GANADORA

Mejor miniserie o antología televisiva

  • 'All Her Fault'
  • 'The Beast in Me'
  • 'Beef'
  • 'DTF St. Louis' - GANADORA
  • 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'

>>Leer más: Netflix: el ranking de las 10 series más vistas en lo que va de 2026

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, por 'Paradise'
  • Gary Oldman, por 'Slow Horses'
  • Mark Ruffalo, por 'Task'
  • Rufus Sewell, por 'The Diplomat'
  • Noah Wyle, por 'The Pitt' - GANADOR

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon, por 'The Gilded Age'
  • Chase Infiniti, por 'The Testaments'
  • Rhea Seehorn, por 'Pluribus' - GANADORA
  • Zendaya, por 'Euphoria'
  • Keri Russell, por 'The Diplomat'

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Steve Carell, por 'Rooster'
  • Yahya Abdul-Mateen II, por 'Wonder Man'
  • Jason Segel, por 'Shrinking'
  • Martin Short, por 'Only Murders in the Building'
  • Matthew Rhys, por 'Widow's Bay' - GANADOR

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Elle Fanning, por 'Margo's Got Money Troubles'
  • Lisa Kudrow, por 'The Comeback'
  • Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'
  • Ayo Edebiri, por 'The Bear'
  • Jean Smart, por 'Hacks' - GANADORA

Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva

  • Riz Ahmed, por 'Bait'
  • Jason Bateman, por 'Black Rabbit'
  • Charlie Hunnam, por 'Monster: The Ed Gein Story'
  • Oscar Isaac, por 'Beef'
  • Matthew Rhys, por 'The Beast in Me' - GANADOR

>> Leer más: Diez series largas imperdibles para hacer maratón

Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva

  • Claire Danes, por 'The Beast in Me'
  • Sally Field, por 'Remarkably Bright Creatures' - GANADORA
  • Carey Mulligan, por 'Beef'
  • Sarah Pidgeon, por 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'
  • Sarah Snook, por 'All Her Fault'

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball, por 'The Pitt'
  • Billy Crudup, por 'The Morning Show'
  • Shawn Hatosy, por 'The Pitt'
  • Gerran Howell, por 'The Pitt'
  • Jack Lowden, por 'Slow Horses'
  • Tom Pelphrey, por 'Task' - GANADOR
  • Carlos-Manuel Vesga, por 'Pluribus'

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden, por 'The Pitt'
  • Fiona Dourif, por 'The Pitt'
  • Allison Janney, por 'The Diplomat' - GANADORA
  • Katherine LaNasa, por 'The Pitt'
  • Sepideh Moafi, por 'The Pitt'
  • Julianne Nicholson, por 'Paradise'
  • Karolina Wydra, por 'Pluribus'

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Harrison Ford, por 'Shrinking'
  • Colman Domingo, por 'The Four Seasons'
  • Nick Offerman, por 'Margo's Got Money Troubles'
  • Paul W. Downs, por 'Hacks'
  • Stephen Root, por 'Widow's Bay' - GANADOR
  • Michael Urie, por 'Shrinking'
  • Tyler James Williams, por 'Abbott Elementary'

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey, por 'Widow's Bay'
  • Hannah Einbinder, por 'Hacks'
  • Janelle James, por 'Abbott Elementary'
  • Kate O’Flynn, por 'Widow's Bay' - GANADORA
  • Michelle Pfeiffer, por 'Margo's Got Money Troubles'
  • Megan Stalter, por 'Hacks'
  • Jessica Williams, por 'Shrinking'

Mejor reality

  • 'Dancing With the Stars'
  • 'RuPaul's Drag Race'
  • 'Top Chef'
  • 'Survivor'
  • 'The Traitors' - GANADOR

>>Leer más: Las series policiales que cambiaron la forma de contar una investigación

Mejor programa 'talk show'

  • 'Jimmy Kimmel Live!'
  • 'The Daily Show'
  • 'The Late Show with Stephen Colbert' - GANADOR
  • 'Last Week Tonight With John Oliver'
  • 'Saturday Night Live'

Mejor actor de reparto en una miniserie

  • Jason Bateman, por 'DTF St. Louis'
  • Richard Gadd, por 'Half Man'
  • David Harbour, por 'DTF St. Louis' - GANADOR
  • Richard Jenkins, por 'DTF St. Louis'
  • Charles Melton, por 'Beef'
  • Nick Offerman, por 'Death by Lightning'

Mejor actriz de reparto en una miniserie

  • Linda Cardellini, por 'DTF St. Louis' - GANADORA
  • Dakota Fanning, por 'All Her Fault'
  • Laurie Metcalf, por 'Monster: The Ed Gein Story'
  • Joy Sunday, por 'DTF St. Louis'
  • Youn Yuh-jung, por 'Beef'
  • Constance Zimmer, por 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'
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