“Si me mataba me hacía un favor”, dijo la actriz y modelo ante el tribunal al relatar los abusos y la violencia que sufrió

La actriz y modelo Julieta Prandi dio una declaración "desgarradora" en el juicio contra su expareja, Claudio Contardi , acusado de abuso sexual agravado . “Si me mataba me hacía un favor”, afirmó, mientras que la defensa de Contardi aseguró que siempre tuvo relaciones consentidas con su exmujer.

Además, el letrado pidió que se ponga un biombo en la sala para que Prandi y Contardi no puedan mirarse: "Solicité expresamente que no haya contacto visual", ya que "sería una locura" que observe al hombre que "la martirizó".

La actriz y modelo contó en el tribunal los ataques que sufrió de su expareja. “Era un infierno”, aseguró, y dijo que su entonces pareja la amenazaba con frases como “si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” o “no vas a cumplir más años”.

"Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, sentenció.

Los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi, presentaron un pedido de nulidad ante los jueces Daniel Répolo, Mariano Aguilar y Mariano Leiro, para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares.

Baños calificó esta decisión de "maniobra dilatoria" a raíz de que los defensores "constantemente ponen palos en la rueda".