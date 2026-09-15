Todo listo para la final de Gran Hermano: quiénes son las dos finalistas

Después de más de seis meses de convivencia, el reality entró en su etapa decisiva. Este miércoles se conocerá a la gran ganadora de “Gran Hermano: Generación Dorada”.

El miércoles 16 de septiembre se define a la ganadora de Gran Hermano

“Gran Hermano: Generación Dorada” definió a sus dos finalistas. Después de más de seis meses de convivencia, ingresos, salidas, renuncias y nuevas incorporaciones, el reality show se prepara para su gran final, este miércoles 16 de septiembre. De las tres participantes que permanecían en competencia —Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham—, finalmente se definieron las dos que competirán por el premio mayor.

Cabe recordar que la decimocuarta edición del formato en Argentina comenzó el 23 de febrero. Bajo la conducción de Santiago del Moro, presentó una propuesta inédita: en lugar de reunir únicamente a participantes desconocidos, apostó por un elenco integrado por influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y figuras mediáticas, entre ellas Andrea del Boca y Divina Gloria.

Finalmente, este miércoles 16 de septiembre por la noche, se definirá a la gran ganadora del reality show.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano

En la noche del martes, quedó definido el tercer puesto de “Gran Hermano: Generación Dorada”. Yipio, Charlotte Caniggia y Sol Abraham eran las tres finalistas.

Una por una, el conductor fue anunciando quiénes continuaban en competencia y lograban asegurarse un lugar en la gran final a través del voto positivo. La primera en ser salvada fue Yipio. Finalmente, Del Moro dio a conocer que Charlotte Caniggia quedaba eliminada del reality show, con el 10,7 % de los votos.

De esta manera, el segundo lugar en la gran final quedó para Sol Abraham y Caniggia se llevó el premio por el tercer puesto, de 10 millones de pesos.

Tensión en la semifinal de Gran Hermano

La salida de Charlotte no estuvo exenta de tensión. Al retirarse, la mediática le manifestó su apoyo a una de las dos finalistas. “Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero”, le dijo a Yipio.

Inmediatamente, Sol Abraham, la otra finalista, le contestó: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada”.

“Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente...”, expresó Caniggia antes de irse de la casa.