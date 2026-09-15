La Capital | Zoom | Gran Hermano

Todo listo para la final de Gran Hermano: quiénes son las dos finalistas

Después de más de seis meses de convivencia, el reality entró en su etapa decisiva. Este miércoles se conocerá a la gran ganadora de “Gran Hermano: Generación Dorada”.

15 de septiembre 2026 · 13:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
El miércoles 16 de septiembre se define a la ganadora de Gran Hermano 

El miércoles 16 de septiembre se define a la ganadora de Gran Hermano 

“Gran Hermano: Generación Dorada” definió a sus dos finalistas. Después de más de seis meses de convivencia, ingresos, salidas, renuncias y nuevas incorporaciones, el reality show se prepara para su gran final, este miércoles 16 de septiembre. De las tres participantes que permanecían en competencia —Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham—, finalmente se definieron las dos que competirán por el premio mayor.

Cabe recordar que la decimocuarta edición del formato en Argentina comenzó el 23 de febrero. Bajo la conducción de Santiago del Moro, presentó una propuesta inédita: en lugar de reunir únicamente a participantes desconocidos, apostó por un elenco integrado por influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y figuras mediáticas, entre ellas Andrea del Boca y Divina Gloria.

Finalmente, este miércoles 16 de septiembre por la noche, se definirá a la gran ganadora del reality show.

>> Leer más: Gran Hermano ya tiene a sus tres finalistas: quiénes van por el premio mayor

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano

En la noche del martes, quedó definido el tercer puesto de “Gran Hermano: Generación Dorada”. Yipio, Charlotte Caniggia y Sol Abraham eran las tres finalistas.

Una por una, el conductor fue anunciando quiénes continuaban en competencia y lograban asegurarse un lugar en la gran final a través del voto positivo. La primera en ser salvada fue Yipio. Finalmente, Del Moro dio a conocer que Charlotte Caniggia quedaba eliminada del reality show, con el 10,7 % de los votos.

De esta manera, el segundo lugar en la gran final quedó para Sol Abraham y Caniggia se llevó el premio por el tercer puesto, de 10 millones de pesos.

Tensión en la semifinal de Gran Hermano

La salida de Charlotte no estuvo exenta de tensión. Al retirarse, la mediática le manifestó su apoyo a una de las dos finalistas. “Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero”, le dijo a Yipio.

Inmediatamente, Sol Abraham, la otra finalista, le contestó: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada”.

“Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente...”, expresó Caniggia antes de irse de la casa.

Noticias relacionadas
Matthew Rhys hizo historia en los Premios Emmy y ganó como Mejor Actor en las categorías de Comedia y Miniserie

Premios Emmy 2026: lista completa de ganadores

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. 

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

El club gastronómica llegó a Netflix desde Países Bajos

Una miniserie de origen neerlandés revoluciona Netflix

premios emmy 2026: donde verlos y quienes son los nominados

Premios Emmy 2026: dónde verlos y quiénes son los nominados

Ver comentarios

Las más leídas

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Lo último

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

El gobierno nacional ampliará la denuncia contra empresas que operen en Malvinas

El gobierno nacional ampliará la denuncia contra empresas que operen en Malvinas

Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Un juicio oral abordó el homicidio al voleo de Laureano Cardozo, quien fue baleado mientras paseaba a su perra, y dos atentados a destacamentos policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023
Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela
Juegos Suramericanos

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe
Policiales

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Ovación
El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora
Ovación

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

Un ex-Central será convocado por primera vez a la selección de su país para la próxima fecha Fifa

Un ex-Central será convocado por primera vez a la selección de su país para la próxima fecha Fifa

Kily González fue presentado como nuevo entrenador del Inter Miami

Kily González fue presentado como nuevo entrenador del Inter Miami

Policiales
Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023
Policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

La Ciudad
Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de MasterChef
Zoom

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef"

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte
Policiales

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación
Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central
Policiales

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo
En foco

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó
Ovación

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó