El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

El partido se jugará en Arroyito el domingo 27 a las 17 en Arroyito y el ganador se cruzará con Banfield por un lugar en la final del certamen

Lautaro Blanco y Adrián Martínez volverán a enfrentarse en el Boca-Racing, esta vez en la cancha de Central y por la Copa Argentina.

Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. El encuentro en el estadio de Central se jugaría el domingo 27 de septiembre, a las 17, aunque la organización del torneo todavía no lo confirmó.

El ganador de este choque se enfrentará a Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina, cuyo campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Aunque en principio se pensó en llevar el partido a Salta, la organización empezó a considerar seriamente la posibilidad de que se juegue en el Gigante.

En su camino a los cuartos de final, Boca superó por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la primera ronda, luego a Sarmiento por el mismo resultado y finalmente a Vélez por 4-3 en la tanda de penales, tras igualar sin goles en tiempo reglamentario en un partido marcado por la polémica, ya que Boca superó el límite de jugadores extranjeros en la planilla.

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Semestre negro de Racing

Por otra parte, la actualidad de la "Academia" es cruda: con solo tres triunfos en el semestre, dos de ellos en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia y Belgrano, el entrenador Juan Pablo Vojvoda camina sobre la cornisa y ya mantuvo una reunión con la dirigencia de Racing para determinar su continuidad.

Con un plantel que perdió el respaldo de la gente y se acostumbró a jugar entre silbidos en cada partido de local, Racing se juega un partido fundamental ante Boca de cara a la próxima Libertadores debido a su complicada posición en la tabla anual, en la que apenas alcanza los 26 puntos y se ubica en el 24° lugar.