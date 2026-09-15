La Capital | Ovación | Gigante

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

El partido se jugará en Arroyito el domingo 27 a las 17 en Arroyito y el ganador se cruzará con Banfield por un lugar en la final del certamen

15 de septiembre 2026 · 18:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lautaro Blanco y Adrián Martínez volverán a enfrentarse en el Boca-Racing

Lautaro Blanco y Adrián Martínez volverán a enfrentarse en el Boca-Racing, esta vez en la cancha de Central y por la Copa Argentina.

Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. El encuentro en el estadio de Central se jugaría el domingo 27 de septiembre, a las 17, aunque la organización del torneo todavía no lo confirmó.

El ganador de este choque se enfrentará a Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina, cuyo campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Aunque en principio se pensó en llevar el partido a Salta, la organización empezó a considerar seriamente la posibilidad de que se juegue en el Gigante.

En su camino a los cuartos de final, Boca superó por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la primera ronda, luego a Sarmiento por el mismo resultado y finalmente a Vélez por 4-3 en la tanda de penales, tras igualar sin goles en tiempo reglamentario en un partido marcado por la polémica, ya que Boca superó el límite de jugadores extranjeros en la planilla.

Leer más: Un ex-Central será convocado por primera vez a la selección de su país para la próxima fecha Fifa

Semestre negro de Racing

Por otra parte, la actualidad de la "Academia" es cruda: con solo tres triunfos en el semestre, dos de ellos en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia y Belgrano, el entrenador Juan Pablo Vojvoda camina sobre la cornisa y ya mantuvo una reunión con la dirigencia de Racing para determinar su continuidad.

Con un plantel que perdió el respaldo de la gente y se acostumbró a jugar entre silbidos en cada partido de local, Racing se juega un partido fundamental ante Boca de cara a la próxima Libertadores debido a su complicada posición en la tabla anual, en la que apenas alcanza los 26 puntos y se ubica en el 24° lugar.

Noticias relacionadas
El micro de Newells llegó al Gigante, que está copado por hinchas de Central. Se viene el clásico rosarino. 

Todo el color de la previa del clásico rosarino que se juega este domingo en el Gigante

Central y Newells chocan este domingo en el Gigante. El clásico acapara todas las miradas.

El foco del clásico es la racha: Central va por más alegría y Newell's por el quiebre

Ángel Di María intenta superar a Rodrigo Herrera. El clásico rosarino tendrá muchos duelos determinantes.

Clásico rosarino: los duelos y los actores que pueden torcer el resultado del derbi

Nicolás Capogrosso, el mayor de los hermanos, firme para otra victoria en los Juegos Suramericanos en vóleibol de playa, que los puso a la puerta de la medalla.

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Ver comentarios

Las más leídas

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Lo último

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Tenía 26 años, había estudiado enfermería en Rosario y estaba a punto de recibirse de gendarme. Su familia reclama justicia. La investigación apuntó rápidamente hacia su marido, que fue detenido

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando
Juegos Suramericanos

Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Ovación
Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos
Juegos Suramericanos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Policiales
Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

La Ciudad
Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario
Cultura

Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado
Policiales

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez
Policiales

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández
Política

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña
Policiales

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de MasterChef
Zoom

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef"

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte
Policiales

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación
Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central
Policiales

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo
En foco

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña