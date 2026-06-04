Juegos Suramericanos: el Estadio Arena del Parque Independencia está avanzado en un 85%

El espacio cubierto multipropósito tendrá una capacidad de 6.000 personas y tras la competencia pasará a ser explotado por un privado

El Estadio Arena está a punto de finalizarse de cara a los Juegos Suramericanos

El Estadio Arena de Rosario , una de las principales infraestructuras que la provincia de Santa Fe construye en Rosario para los Juegos Suramericanos 2026 que se realizarán en septiembre, ya registra un 86% de ejecución.

El espacio multipropósito se proyecta con una capacidad para 6.000 personas y luego de la competencia pasará a ser explotado por un privado que se hará cargo de todo el complejo de la ExRural.

Así, este proyecto representa una inversión estratégica que busca dejar un legado de infraestructura moderna para el futuro de la ciudad santafesina.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico , recorrerá este jueves las obras del Estadio Arena, una de las sedes que el gobierno provincial construye en el Parque Independencia de Rosario con vistas a los Juegos Suramericanos 2026.

La actividad se desarrollará junto al secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, y permitirá observar el avance de los trabajos en una infraestructura estratégica para el evento deportivo internacional. Actualmente, la obra presenta un grado de ejecución del 86%.

Datos de la obra

El Estadio Arena se emplaza dentro del predio de la ExRural, en el corazón del Parque Independencia, y forma parte del conjunto de obras impulsadas por el Gobierno de Santa Fe para albergar competencias deportivas de nivel internacional y dejar un legado de infraestructura para la ciudad.

El edificio contempla una nave principal de 6.000 metros cuadrados, complementada por 1.500 metros cuadrados de construcciones anexas destinadas a servicios, áreas técnicas y dependencias de apoyo.

La capacidad total prevista es de 6.000 personas: 1.000 espectadores podrán ubicarse en las tribunas y hasta 5.000 personas ocuparán el espacio libre interior, según la configuración que requiera cada actividad.

Además, contará con áreas específicas homologadas para la práctica deportiva y la realización de competencias oficiales, entre ellas vestuarios, salas para jueces, espacio de control antidopaje y consultorio médico.

La infraestructura incluye una tribuna para 1.000 espectadores y deja previstas las instalaciones necesarias para incorporar tribunas fijas en futuras ampliaciones. Asimismo, dispondrá de un espacio libre de aproximadamente 3.500 metros cuadrados destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales.