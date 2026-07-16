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Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Lali Espósito interpretó el Himno en Qatar y los usuarios de redes sociales piden que vuelva a hacerlo. Además, el evento contará con un show de entretiempo

16 de julio 2026 · 18:36hs
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En redes sociales los usuarios comenzaron a especular sobre quién podría interpretar el Himno Nacional.

En redes sociales los usuarios comenzaron a especular sobre quién podría interpretar el Himno Nacional.

Luego de vencer a Inglaterra en una semifinal inolvidable, Argentina selló su clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026 y volverá a pelear por el título más importante del fútbol. El próximo domingo 19 de julio, la selección se enfrentará a España en el MetLife Stadium en busca de la cuarta estrella. En la previa del esperado encuentro, una de las preguntas que comenzó a circular en redes sociales tiene que ver con quién será la artista o el artista encargado de interpretar en vivo el Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido.

Cabe recordar que, en cada final de la Copa del Mundo, antes de que comience el partido, los himnos nacionales de ambos finalistas suelen ser interpretados en vivo por artistas oriundos de cada país. En este contexto, las redes sociales se llenaron de preguntas sobre quién será la voz elegida para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa del duelo frente a España.

Además, esta final será muy diferente a todas las que forman parte de la historia de los mundiales. Por primera vez, una final de la Copa del Mundo organizada por la Fifa contará con un show de entretiempo. Tal como ocurre cada año en el Super Bowl, la final de la NFL, el partido incluirá un espectáculo protagonizado por reconocidas figuras de la música internacional.

>> Leer más: La final del Mundial 2026 tendrá un show de entretiempo con Madonna, Justin Bieber y Shakira

El recuerdo del Himno Nacional en la final de Qatar 2022

En la final del Mundial de Qatar 2022, la elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino fue la cantante pop Lali Espósito. La artista había asistiendo a los cuartos de final y a la semifinal junto a Marley para el programa Por el Mundo Mundial, de Telefé.

Finalmente, fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa de la histórica final ante Francia en el estadio Lusail.

>> Leer más:Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Las candidatas a cantar el Himno Nacional en la final

Tras la clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026, una pregunta comenzó a circular en redes sociales: ¿quién será el o la encargada de interpretar el Himno Nacional antes del partido decisivo? Aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, los usuarios comenzaron a postular a distintas artistas argentinas que se encuentran en Estados Unidos acompañando al equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los pedidos que más repercusión tuvo fue el de los fanáticos de Lali Espósito. Tras el pase a la final, muchos recordaron que la cantante interpretó el Himno Nacional en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y pidieron que vuelva a hacerlo en la final en New Jersey. Un usuario compartió un posteo que rápidamente se volvió viral con una imagen de Lali y la frase: “Calentá que entrás”. Sin confirmar ni desmentir la posibilidad, la artista respondió con un breve comentario: “LPM”.

Otra de las artistas mencionadas por los usuarios es Tini Stoessel. La cantante se encuentra en Estados Unidos acompañando a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, y su presencia durante el Mundial hizo que muchos la incluyeran entre las posibles candidatas para interpretar el Himno.

En la misma situación aparece Jimena Barón, quien también está siguiendo la campaña de la selección junto a su familia. De hecho, tras la victoria de Argentina frente a Jordania en la fase de grupos, fue la encargada de entregarle a Giovani Lo Celso el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del partido.

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Asimismo, entre los nombres que más se repiten en las redes también aparece Soledad Pastorutti. Cabe remarcar que, la cantante de Arequito ya interpretó el Himno Nacional en distintos eventos deportivos. Estuvo a cargo de la interpretación del Himno en la ceremonia inaugural de la Copa Davis 2008, disputada entre Argentina y España en el.

También lo cantó en el partido despedida de la Selección antes del Mundial de Rusia 2018, frente a Haití en La Bombonera, y en la ceremonia inaugural de la Copa América 2011, antes del encuentro entre Argentina y Bolivia en el Estadio Ciudad de La Plata. Incluso, en 2023, volvió a entonar las estrofas del Himno durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Además, La Sole mantiene un vínculo muy especial con la Scaloneta. En marzo de 2023 fue la artista invitada por la Conmebol para interpretar “Brindis” durante el homenaje que la entidad sudamericana le hizo a la selección argentina en Paraguay, tras consagrarse campeones del mundo.

En las últimas horas, la cantante compartió un video desde un avión celebrando el triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra.

>> Leer más: La Sole celebró en Cosquín 30 años de carrera: fiesta inagotable bajo la lluvia

Cómo será el show de entretiempo de la final del Mundial

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la final contará con un show de entretiempo al estilo de las grandes celebraciones de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó que el espectáculo estará encabezado por Justin Bieber, Madonna, Shakira (también a cargo de la canción oficial del mundial), la banda surcoreana BTS, Coldplay, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy y el coro escolar PS22.

Además, según informó la institución organizadora, la propuesta musical forma parte de una movida solidaria que atraviesa toda la competencia. El espectáculo servirá para respaldar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la Fifa, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y promover la práctica del fútbol entre niños y niñas de todo el mundo.

“Estamos orgullosos de tener a Justin Bieber uniéndose a Madonna, Shakira y BTS para coencabezar el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026 en apoyo del Fondo Mundial de Educación Ciudadana y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades para jugar al fútbol para niños y niñas de todo el mundo”, expresaron desde la Fifa.

El espectáculo también contará con la participación de personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, con el objetivo de involucrar a públicos de todas las edades.

En cuanto a su duración, el show se extenderá durante aproximadamente 11 minutos, a los que se sumarán cerca de 20 minutos destinados al armado y desarmado del escenario. De esta manera, el entretiempo de la final superará ampliamente los 15 minutos reglamentarios.

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