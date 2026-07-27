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Jose María Muscari habló sobre la muerte de Ernestina Pais: "Yo la quería mucho"

A un mes de la tragedia, el director recordó a la actriz en la mesa de Mirtha Legrand y aclaró que no estaba apurada por llegar al teatro

27 de julio 2026 · 13:33hs
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José María Muscari recordó a Ernestina Pais en la mesa de Mirtha Legrand 

José María Muscari recordó a Ernestina Pais en la mesa de Mirtha Legrand 

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de Ernestina Pais, José María Muscari estuvo presente en la mesa de Mirtha Legrand y habló sobre su relación con la actriz y sobre el trágico accidente que terminó con su vida.

Cabe recordar que Ernestina Pais falleció el pasado 26 de junio, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa. En ese momento, la actriz integraba el elenco de "El divorcio del año", la obra dirigida por José María Muscari, por lo que aquella noche debieron suspender la función tras conocerse la noticia.

Tras el fallecimiento, surgieron distintas versiones sobre las circunstancias del accidente. Entre ellas, se especuló con que la actriz hubiera estado conduciendo bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Sin embargo, el examen toxicológico realizado posteriormente confirmó que no presentaba ninguna sustancia tóxica en sangre al momento del choque.

En este contexto, Muscari participó el domingo en la mesa de Mirtha Legrand y, al ser consultado por el caso, recordó que había convocado a Ernestina para "El divorcio del año", justamente después de compartir una cena en su programa. El director habló con mucho cariño sobre la actriz y lamentó su muerte.

>> Leer más: Quién era Ernestina Pais: de "Mañanas informales" a su lucha pública contra las adicciones

Qué dijo José María Muscari

La conductora del clásico programa de los encuentros de los fines de semana recordó a la actriz: “Pobrecita, vos sabés que yo no era amiga de ella. No intimábamos, no nos veíamos, pero le tenía mucha simpatía”.

Fue entonces cuando José María Muscari comenzó a hablar de Ernestina Pais. “Yo la quería mucho”, comenzó diciendo. Luego contó que fue justamente en uno de los programas de Mirtha Legrand donde surgió la idea de convocarla para integrar el elenco de "El divorcio del año".

“Yo ya la conocía porque la había dirigido hace varios años”, recordó el director. Y rememoró aquel encuentro en la mesa: “Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba. Salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Les dije: ‘Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina. ¿Les gusta para el personaje?’. Enseguida les gustó y la llamamos. La verdad es que fue un proyecto hermoso”, relató.

Más adelante, el director se refirió al día del accidente y aprovechó para desmentir que Pais aquella noche estaba apurada por llegar al teatro.

“Es muy triste aceptarlo, pero fue una tragedia. Ella no estaba apurada para nada. El accidente fue a las 19.30 y la función era a las 21. Estaba a diez minutos del teatro y, además, era la primera que llegaba siempre. Es una zona donde, lamentablemente, suelen ocurrir este tipo de imprudencias”, explicó.

Tras escucharlo, Mirtha Legrand hizo una observación: “Yo tengo unas sobrinas que viven por ahí. Es preciosa la zona. Cundo las visito tengo que cruzar una de esas barreras, y a mi chofer siempre le digo: "Miremos bien, de un lado y del otro porque viene silencioso el tren ahí"”.

>> Leer más: Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

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