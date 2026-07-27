El emotivo mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano

El actor confirmó la muerte de su Duilio a través de una historia de Instagram. El joven era un año y ocho meses mayor que él

Este domingo, Nicolás Cabré compartió un mensaje en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores. El actor dio a conocer el fallecimiento de su hermano mayor, Duilio Cabré.

Cabe remarcar que Cabré suele mantener su vida privada alejada de la exposición mediática. Sin embargo, en esta ocasión decidió despedir a su hermano con un emotivo mensaje de amor. Hace apenas un año , el actor perdió a su madre. En julio de 2025, también había emocionado a sus seguidores al dedicarle un homenaje a su madre, Cristina Birckenstaedt.

Si bien Nicolás Cabré no dio detalles sobre el fallecimiento de Duilio, se sabe que su hermano era apenas un año y ocho meses mayor que él. En 2019, en la mesa de Mirtha Legrand , el actor contó que Duilio trabajaba como taxista y destacó: “Hicimos absolutamente todo juntos”.

El mensaje de Nicolás Cabré

En una historia de Instagram, Nicolás Cabré compartió una fotografía junto a su hermano Duilio y le dedicó un mensaje de despedida.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió el actor.

Luego, continuó: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.