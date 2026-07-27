La Capital | Zoom | Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara: un fallo judicial, un festejo y un "baby, buscá trabajo"

El futbolista aseguró que los reclamos económicos de Wanda fueron rechazados por la justicia italiana. A los pocos minutos, la mediática salió a responderle

27 de julio 2026 · 09:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron un nuevo cruce en redes sociales

Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron un nuevo cruce en redes sociales

El conflicto mediático y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara no cesa. En medio del proceso legal por la firma de su divorcio, y tras el fallo de la Justicia italiana, Mauro Icardi le dedicó un mensaje a Wanda Nara y la mediática no tardó en responderle públicamente.

Quien inició el cruce de mensajes en redes sociales fue Mauro Icardi. El futbolista celebró la resolución de la Justicia italiana con un descargo en sus historias de Instagram. Allí, aseguró que la jueza rechazó los reclamos económicos. “Qué bueno que la Justicia italiana funcione”, escribió el delantero.

Minutos después, Wanda Nara salió a responderle con otra publicación en sus redes sociales. La empresaria sostuvo que la causa aún no está resuelta. Además aprovechó para dedicarle un mensaje al futbolista: "Buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones".

>> Leer más:Javier Bardem salió a aclarar sus dichos sobre Argentina: "Es injusto juzgar a la selección por Milei"

El descargo de Mauro Icardi

En una historia de Instagram, el futbolista compartió un extenso mensaje en el que celebró el avance de la causa judicial en Italia. “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución", comenzó diciendo.

Luego, detalló: "Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura". En ese sentido, comentó que desde la defensa de Wanda Nara "se opusieron a esta resolución". No

Luego, agregó: “Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”.

La respuesta de Wanda Nara

Tras el descargo de Mauro Icardi, Wanda Nara salió a aclarar cuál es, según su versión, el estado de la causa en la Justicia italiana y apuntó en contra del futbolista.

“Hoy la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde”, escribió la empresaria en sus redes sociales.

Luego, redobló la apuesta con un mensaje dirigido a su expareja: “Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, expresó.

Por último, Wanda hizo referencia a la situación de sus hijas y cuestionó la postura de Icardi: “Yo tengo pasaporte, ellas no, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre”.

>> Leer más: La China Suárez y su relación con Mauro Icardi: "Obvio que quiero volver a ser mamá"

Noticias relacionadas
Nicolás Cabré despidió a su hermano en sus redes sociales

El emotivo mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano

como se gesto el rescate de la ultima videoteca que quedaba en rosario

Cómo se gestó el rescate de la última videoteca que quedaba en Rosario

Milei anunció la separación en abril de 2024.

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos

Darío Grandinetti estrena en Rosario la obra El escritor de todas las cosas, medio siglo después de su debut como actor

Darío Grandinetti celebra 50 años como actor con el estreno de una nueva obra en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Lo último

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Ovación
El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género
Ovación

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Policiales
Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Motores

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta campaña antiargentina
Política

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
La Ciudad

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula