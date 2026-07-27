Mauro Icardi y Wanda Nara: un fallo judicial, un festejo y un "baby, buscá trabajo"

El futbolista aseguró que los reclamos económicos de Wanda fueron rechazados por la justicia italiana. A los pocos minutos, la mediática salió a responderle

El conflicto mediático y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara no cesa. En medio del proceso legal por la firma de su divorcio, y tras el fallo de la Justicia italiana, Mauro Icardi le dedicó un mensaje a Wanda Nara y la mediática no tardó en responderle públicamente.

Quien inició el cruce de mensajes en redes sociales fue Mauro Icardi. El futbolista celebró la resolución de la Justicia italiana con un descargo en sus historias de Instagram. Allí, aseguró que la jueza rechazó los reclamos económicos . “Qué bueno que la Justicia italiana funcione”, escribió el delantero.

Minutos después, Wanda Nara salió a responderle con otra publicación en sus redes sociales. La empresaria sostuvo que la causa aún no está resuelta. Además aprovechó para dedicarle un mensaje al futbolista: "Buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones".

El descargo de Mauro Icardi

En una historia de Instagram, el futbolista compartió un extenso mensaje en el que celebró el avance de la causa judicial en Italia. “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución", comenzó diciendo.

Luego, detalló: "Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura". En ese sentido, comentó que desde la defensa de Wanda Nara "se opusieron a esta resolución". No

Luego, agregó: “Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”.

La respuesta de Wanda Nara

Tras el descargo de Mauro Icardi, Wanda Nara salió a aclarar cuál es, según su versión, el estado de la causa en la Justicia italiana y apuntó en contra del futbolista.

“Hoy la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde”, escribió la empresaria en sus redes sociales.

Luego, redobló la apuesta con un mensaje dirigido a su expareja: “Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, expresó.

Por último, Wanda hizo referencia a la situación de sus hijas y cuestionó la postura de Icardi: “Yo tengo pasaporte, ellas no, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre”.

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