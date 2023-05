Joaquín Baglietto: la alegría de elegir lo que se hereda

Joaquín Baglietto rebalsa de entusiasmo . Al escuchar su tono de voz, es imposible no creer en la genuina felicidad que le trae el momento que está atravesado. Por un lado, no para de cosechar elogios por la interpretación que logró de su papá Juan Carlos en “El amor después del amor”, la serie biográfica sobre Fito Páez . Además, se prepara para el lanzamiento de algunas canciones mientras le da forma a su primer disco solista.

Me vi caracterizado recién el primer día de filmación. Porque tuve por separado la prueba de vestuario y de peluca. En paralelo estaba dejándome crecer la barba. El pelo no lo logré porque requiere más tiempo del que tenía hacer crecer esa cabellera, que te la encargo. El primer día que vi el combo completo fue para filmar y fue muy fuerte verme en el espejo del trailer de maquillaje, con la boina y todo el lookete. Antes de eso, capaz no me sentía tan mi viejo en lo estético. Venía practicando mucho hablar como él y cantar como él, pero cuando me vi como él por primera vez me pasaron muchas cosas. Fue muy impactante.

¿Compartiste fotos en el momento con tu familia?

¡Obvio! Tenemos un grupo de Whatsapp y mandaba fotos absolutamente todos los días que filmaba. Compartí un montón de registros con mi familia, que estallaban de risa, se emocionaban, todo junto. Me hubiera encantado que mi viejo pudiera ir al set algún día, pero no lo logramos. Para que me vea cara a cara así lookeado. Viví todo con mucha alegría y mi familia también. Fue puro disfrute. Mi viejo está súper orgulloso y contento pero también tiene su lado raro. Que te planteen que un hijo tuyo va a hacer de vos en una época que no tenías hijos todavía, es difícil de asimilar. Yo creo que ahora ya está y lo super asimiló pero en el momento era difícil de digerir.

¿Cómo fue el trabajo vocal para sacar la voz de tu papá, que tiene un color tan único?

Es que viste lo que es él, es muy difícil de copiar esa voz. Es uno de los pocos artistas de su época que nunca bajó un tono de un tema, que todavía canta todo ahí arriba, agudo. Creo que el desafío más grande vino por ese lado, el de reconstruir su forma de cantar. Fue un laburo extenso de mirarme al espejo, cantar esas canciones como las canta él. Él pronuncia de cierta manera, imposta la voz de cierta manera. Él en su técnica vocal no tiene falsetes entonces todo lo que canta agudo lo canta de pecho, es recontra admirable.

¿Lo hiciste solo ese trabajo o con alguien que te guió?

Lo hice solo. Fue un proceso muy personal, no sé si por una cuestión de pudor que me agarró o por querer que sea algo más interno mío. Porque a su vez creo que nadie conoce a mi viejo mejor que yo. Entonces fue mucho estudiar quién era él en ese momento, cómo se movía en el escenario en ese momento, que no es igual a como lo hace ahora. Vi entrevistas, fotos, videos de shows para adaptarme a esa versión de mi viejo que yo no conocí. Me encantó que ese proceso sea tan mío y tan de estar en mi casa frente al espejo practicándolo.

Más allá de ser un Baglietto, ¿cómo fue para vos como músico y como artista recrear en la ficción una época mítica para la música argentina?

Para mí es un honor enorme. Cuando me llegó por primera vez la propuesta, no lo dudé un segundo. Y no solo por el hecho de interpretar a mi viejo, sino porque toca una parte de nuestra historia que es tan grosa. Por eso lo viví con tanta felicidad, porque me sentía tan afortunado de estar participando. Yo además a Fito lo amo con todo mi ser, es un artista que toca tantas fibras adentro mío. Lo revivo siempre que lo cuento y me llena de orgullo.

¿Qué cosas de la serie te sorprendieron cuando la viste terminada?

Tuve la posibilidad de ver los capítulos antes de que salga pero decidí guardarme la sorpresa para cuando se estrenara. Esa sensación de que sentís que estás ahí se logró porque los directores exigieron que la música fuera tocada en vivo realmente. Creo que fue una fórmula tremenda a la que se arriesgaron, porque podría haber salido super mal. Era un riesgo hacer que la música sea tocada en vivo y no tocada en post. Eso le dio algo super orgánico a la serie que no tienen muchas otras biopics musicales y que se re nota. Yo por lo menos siento que cuando eso no está se nota y genera una desconexión porque sabés que no están tocando. Para mí fue increíble haber podido cantar yo realmente en ese momento. En esas escenas, cuando me ves cantando en el micrófono, estoy realmente cantando en el micrófono, lookeado como mi viejo. Y eso se traslada a la pantalla sin dudas.

¿Quedaste en relación con gente del elenco?

Antes de filmar yo tenía un miedo muy grande porque no sabía qué esperar. Si bien hice cosas actorales más para mí y para otras facetas de mi vida, nunca había sido parte de algo así. Es la primera vez que estoy una producción tan grande. Encima, Netflix. Entonces, yo decía qué miedo, qué seriedad, qué frialdad tendrá todo. Flasheaba un poco eso. Y fue todo lo contrario. A los diez minutos de llegar al set el primer día ya me había hecho amigo de todo el mundo. Se respiraba una buena onda, una pasión en el set, que no sentí que iba a vivir. Era mucha gente poniendo todo y sabiendo que estábamos haciendo algo groso. Con el elenco me hice amigo de todos. Tenemos un grupo de Whatsapp en el que nos mandamos chistes, arreglamos para ir a tomar algo a un bar, vamos a ver un show en vivo. Es una amistad que trascendió la serie y que no esperaba que pase ni ahí. Terminamos siendo como una gran familia hermosa. Amigos que me quedan para toda la vida, literal.

PUM - Antes De Que Vuelvas (Abbey Road Studios)

Hace poco empezaste tu carrera solista después de varios años de tocar con tu banda PUM. ¿Cómo estás viviendo este proceso?

PUM fue mi banda de toda la vida, con la que tocamos seis años juntos. Logramos muchas cosas que también me llenan de orgullo. En el 2019 ganamos “Camino a Abbey Road” que era un concurso que se hacía anualmente para ir a grabar un disco justamente al estudio dos de Abbey Road, donde grabaron los Beatles. Ahí grabamos nuestro segundo disco, “Cruzar el laberinto”. Hace poco nos separamos sólo porque Santi, que es con quien formamos la banda, se fue a vivir a Madrid. Entonces abrimos los caminos y yo estoy grabando unos temas, haciendo una música que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Dentro de poco va a ver la luz. La semana pasada grabamos tres videoclips para este nuevo proyecto, así que calculo que en uno o dos meses va a salir esa música nueva. Por ahora va a ser una seguidilla de singles que en algún momento se van a fusionar en un álbum.

¿Qué vínculo tenés hoy con Rosario?

Desde que soy muy, muy chico voy a Rosario. Es una parte tan vital de mi infancia y de mi vida. Toda la familia de parte de mi viejo vive allá. Es un lugar que lo tengo en el corazón con un cariño enorme.