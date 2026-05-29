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Inesperada disputa: Benito Fernández anunció acciones legales contra Bad Bunny

La polémica surgió a raíz de la colección que Bad Bunny creó junto a Zara. Fernández sostiene que la denominación puede generar confusión

29 de mayo 2026 · 13:52hs
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Benito Fernández anunció en sus redes sociales que toamrá acciones elgales contra el cantante puertoriqueño

Benito Fernández anunció en sus redes sociales que toamrá acciones elgales contra el cantante puertoriqueño

El diseñador de moda argentino Benito Fernández compartió en sus redes sociales una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores. El reconocido modisto anunció que tomará acciones legales contra Bad Bunny.

Cabe recordar que el cantante puertorriqueño lanzó hace algunos meses una colección cápsula junto a la marca europea Zara. La propuesta fue presentada bajo el nombre "Benito Antonio", en referencia al nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio. Se trata de una colección que cuenta con más de 150 prendas, con estilo unisex que se encuentra disponible en la web y las tiendas seleccionadas de Zara desde el 21 de mayo. En ese sentido, Fernández marcó una comparación con "Benito", la marca con la que trabaja desde hace más de 40 años y que se convirtió en uno de los sellos más reconocidos de la moda argentina.

Por este motivo, el diseñador compartió que avanzará con acciones legales contra la marca y el cantante puertorriqueño. "Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella", argumentó el diseñador argentino.

>> Leer más: Rosario en la casita de Bad Bunny: Nicki Nicole dijo presente en el tercer show

El comunicado de Benito Fernández

"Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa 'Benito Antonio', impulsada por Zara junto a Bad Bunny", expresó Benito Fernández en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Luego, el diseñador sostuvo que, tras más de 40 años de trayectoria en la industria de la moda y con una marca consolidada tanto a nivel nacional como internacional, resulta inevitable advertir un "riesgo de asociación y confusión" por la utilización de un nombre que, según remarcó, identifica de manera directa su historia y la marca BENITO.

"Por este motivo, he instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO, así como del riesgo de asociación y confusión que este lanzamiento genera dentro de la industria de la moda, solicitando el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación", advirtió.

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