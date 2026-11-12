Otro mensaje de Bullrich a Milei: "Estamos listos para tratar la ley de discapacidad"

Anunció que la bancada de La Libertad Avanza tiene los votos para sancionar la norma. "El país que estamos construyendo es con todos los argentinos", aseveró

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza.

En un mensaje que aumentó las suspicacias en el gobierno de Javier Milei , más allá del trámite legislativo, la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , anunció que ya están “listos” para sancionar la ley de discapacidad, que en Diputados fue aprobada casi por unanimidad y que en la Cámara alta será tratada en la sesión prevista para el jueves próximo .

Se trata de un tema que fue uno de los focos del discurso del Papa León XIV durante su histórica visita a la Argentina , donde aprovechó para recorrer el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.

En el Senado, el dictamen se firmó el 4 de noviembre pasado, sin modificaciones, con el apoyo de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y los bloques provinciales.

“Estamos listos para tratar la ley de discapacidad en el Senado. Una norma necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando” , señaló este jueves Bullrich.

En efecto, las negociaciones para unificar posiciones continuaron hasta el mismo día en que se llevó a cabo la sesión en la Cámara baja, el 22 de octubre: la oposición dura cedió su pretensión original de prorrogar la ley de emergencia y terminó apoyando una norma de orden público con efectos permanentes.

“Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, finalizó Bullrich su posteo en la red social X.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

La norma obtuvo dictamen el 4 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.

Los cambios propuestos a la ley de discapacidad se dieron luego de que la propia Bullrich manifestara sus diferencias en torno a la aplicación de la normativa.

Desconfianza en la Casa Rosada

Tanto discapacidad como la ley de financiamiento universitario generaron conflictos en la agenda del gobierno libertario.

Incluso, Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía nacional por el recorte en discapacidad luego de que se presentara el proyecto de presupuesto 2027. Al respecto, enfatizó: “No me tomen por tonta”.

En la Casa Rosada potenciaron su recelo con Bullrich por sus insistentes diferenciaciones de las medidas políticas y económicas de Milei, como también por la demora en la aprobación de la suspensión de las Paso.