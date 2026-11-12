Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina El entrenador, que este jueves brindará una conferencia de prensa, renovaría su contrato por dos años y con opción a dos más. 12 de noviembre 2026 · 15:48hs

Lionel Scaloni prepara los amistosos de la renovada selección argentina sin Lionel Messi.

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina. El entrenador, según lo que trascendió, habría llegado a un acuerdo con la AFA para renovar su contrato, que vence a fines de diciembre, y continuaría en el cargo durante al menos dos años. Todavía no hay confirmación oficial, pero el anuncio se espera en los próximos días o, quizás, pueda darse a conocer durante la conferencia de prensa que brindará esta tarde de cara a los amistosos de Uruguay y Costa Rica.

El nuevo vínculo sería por dos años, con opción a otros dos. Esa extensión se activaría casi de manera automática después de la Copa América 2028 y le permitiría al DT de Pujato seguir hasta el final del Mundial 2030.

Sería su tercera Copa del Mundo al frente de la Albiceleste, en un torneo con un condimento especial: uno de los partidos inaugurales se jugará en la Argentina. La fecha del anuncio no está definida. Podría llegar antes de los amistosos de esta fecha Fifa o una vez que terminen.

Cabe recordar que Argentina se medirá este viernes, a las 20, ante Uruguay y el próximo martes lo hará frente a Costa Rica (horario aún a confirmarse). >>Leer más: ¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona? La duda con Walter Samuel La intención es mantener al mismo grupo de trabajo con el que Scaloni ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de llegar a la final del Mundial 2026. La incógnita es Walter Samuel.