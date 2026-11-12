La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%

El Indice de Precios al Consumidor fue del mes pasado subió 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año . El rubro de vivienda y servicios, asociado al precio de tarifas y alquileres, encabezó las alzas. El rubro alimentos aumentó 2%

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró fuerte en octubre, a un ritmo de 2,2% mensual. Así, acumuló un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año y del 33,1% en doce meses.

La inflación del mes pasado es la más alta desde abril volvió a superar el techo de 2%, algo que no ocurría desde mayo. También se ubicó las proyecciones de las consultoras privadas, que esperan una tasa de entre 1,8% y 2%.

La división con mayor variación mensual fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%); y la de menor, bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%). Alimentos y bebidas desaceleró al 2%.

La región pampeana (2,6%) fue la de mayor inflación, seguida por Patagonia (2,5%) y Cuyo (2,3%). Mientras que GBA (2,0%), Noroeste (1,7%) y Noreste (1,5%) se ubicaron por debajo.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en gas y combustibles para vehículos.

El anticipo

La inflación nacional superó con creces a la de la ciudad de Buenos Aires, que dio a conocer la semana pasada. Este indicador , que muchas veces funciona como anticipo, aumentó 1,9%, por impulso de las subas en vivienda y alimentos. El resultado marcó una leve aceleración de una décima respecto del mes previo y llevó el acumulado de los primeros diez meses del año al 26,1%, mientras que la medición interanual se moderó hasta el 32,5% (0,4 puntos porcentuales por debajo de septiembre).

Al profundizar en el análisis de las divisiones que conformaron la canasta, la suba general estuvo explicada en un 63% por el impacto conjunto de cuatro sectores determinantes: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y restaurantes y hoteles.

El costo de vida en Rosario

El miércoles, el diputado provincial Joaquín Blanco y el economista de la consultora PxQ Emanuel Alvarez Agis presentaron un informe sobre la dinámica de la actividad económica y laboral en Rosario. El estudio, que se actualiza periódicamente desde hace dos años marcó un combo de aumento de la fragilidad laboral y compresión del ingreso disponible.

Indicó que los salarios cayeron 2 % en lo que va de 2026 y la Canasta Básica Total superó los $ 1.571.577 en Rosario,. “El brusco encarecimiento de rubros inelásticos como alquileres (+115,8 %) y servicios públicos (+122 %) terminó por devorar el 99,4 % del salario formal promedio en la región, reduciendo a su mínima expresión el margen de cobertura familiar y profundizando las tasas de indigencia”, señaló el reporte.

Según Alvarez Agis, el costo de vida “aumentó más rápidamente en Rosario que en otros centros urbanos del país, volviendo cada vez más difícil llegar a fin de mes, expresión describe que los gastos fijos a saldar entre el 1 y el 10 de cada mes abarcan una proporción cada vez mayor de sus ingresos”. Precisó que estos compromisos iniciales superan en la ciudad “el 25 % del presupuesto familiar medio, lo que sumado al costo del alquiler imposibilita cubrir las necesidades de las últimas dos semanas del mes”.

El economista explicó que el programa antiinflacionario también deja “ganadores y perdedores”. Sobre todo, los servicios públicos y el transporte, están aumentando muy por encima de los salarios. El economista apuntó a las tarifas de energía y transporte urbano como “el costo de mayor peso y preocupación para la población”.