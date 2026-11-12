El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

El rosarino perdió terreno en la consideración de Manuel Pellegrini, pero esta tarde disputará la Copa del Rey ante un equipo de cuarta división

Giovani Lo Celso perdió terreno en Betis y existen rumores de un conflicto con el DT.

Giovani Lo Celso atraviesa un periodo de incertidumbre en Betis y medios españoles señalaron que habría tenido un conflicto con el entrenador Manuel Pellegrini , quien lo relegó del primer equipo. En las últimas horas, el DT chileno negó públicamente estos hechos y citó al rosarino para un partido de la Copa del Rey .

El volante surgido de Rosario Central tuvo una destacada actuación ante Barcelona hace algunas semanas, partido en el que incluso anotó un gol de larga distancia que fue anulado a instancias del VAR, pero perdió lugar en la consideración del director técnico .

El rosarino sumó un puñado de minutos de juego ante Celta de Vigo, no ingresó frente a Málaga ni Borussia Dortmund y quedó fuera de la convocatoria contra Elche , lo que derivó en rumores sobre su posible salida en el próximo mercado de pases .

Desde el programa deportivo El Partidazo de la radio Cope, el periodista Andrés Ocaña indicó que Lo Celso “no entendió la administración de sus minutos y protagonizó un episodio que molestó al cuerpo técnico durante el partido ante Borussia Dortmund”.

El mediocampista rosarino sumó pocos minutos de juego en las últimas semanas. Foto: @RealBetis

No obstante, al ser consultado sobre esta tensión con el argentino, Pellegrini aclaró: “Estoy sin ningún tipo de problemas con Gio”. Según declaró el chileno, la ausencia del exjugador canalla respondió a una decisión táctica y a la rotación del plantel.

El presente de Giovani Lo Celso

Cabe aclarar que el club no informó ninguna lesión de Lo Celso en las últimas semanas, por lo que su pérdida de protagonismo responde a cuestiones futbolísticas y a la decisión del entrenador. Por eso, en España apuntaron a un posible episodio tenso con el cuerpo técnico.

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De igual manera, el mediocampista rosarino fue convocado para el partido ante Navalcarnero de la cuarta división del fútbol español, donde podría volver a mostrarse para recuperar protagonismo con Betis.

A su vez, Lo Celso no fue citado por Lionel Scaloni a la selección argentina para la fecha Fifa de noviembre y acumula solamente cuatro partidos disputados en lo que va de la temporada, con 102 minutos de juego y una asistencia, mientras su equipo compite en La Liga y la Champions League.