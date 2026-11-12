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La vecinal del barrio de Lionel Messi invita a una charla de salud mental y prevención del suicidio

La cita es este viernes, a las 18, en el centro comunitario ubicado en Juan Canals 740, en la zona sur de Rosario. Es abierta y gratuita a toda la comunidad

12 de noviembre 2026 · 15:52hs
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Una psicóloga brindará una charla abierta sobre prevención del suicidio.

Una psicóloga brindará una charla abierta sobre prevención del suicidio.

La histórica vecinal Hertz, ubicada en el barrio donde se crió ni más ni menos que Lionel Messi, respira potrero y también solidaridad, escucha y acompañamiento para quienes más lo necesitan en estos tiempos que corren. Así es que este viernes 13 de noviembre, a las 18, se brindará una charla abierta y gratuita para toda la comunidad sobre salud mental y prevención del suicidio a cargo de la psicóloga Eleonora Ferreyra.

Ubicada en Juan Canals 740, el espacio que funciona como centro comunitario de diversas actividades culturales y artísticas en el barrio La Bajada, abrirá sus puertas con la premisa de compartir, aprender y comprender que nadie tiene ninguna necesidad para atravesar dificultades en lo cotidiano en soledad.

Prevención del suicidio: cómo abordarlo

"La idea es compartir un intercambio fluido con el público para poder abordar la salud mental actual y la prevención del suicidio, a partir del aumento de la tasa en Santa Fe, sobre todo en jóvenes", comentó Ferreyra en declaraciones a La Capital respecto a la intervención que brindará en la vecinal.

Señaló que estos cuadros representan una dificultad que atraviesan todas las edades y que están relacionados a factores sociales, culturales a la hora de pensar proyectos, a partir de las dificultades económicas que atraviesa una buena parte de la población, incluso adolescentes y adultos jóvenes.

>> Leer más: Crisis en salud mental: los números del crecimiento de los suicidios y los intentos

"La idea es poder ver que las cosas pueden mejorar y poder abordar la baja tolerancia a la frustración y la ansiedad en la que vivimos, propio de que atravesamos un futuro complejo", comentó.

Analizó que esas situaciones, generan pensamientos oscuros, tendencia al aislamiento y cuadros de depresión, entre otros.

"Hay personas que dejan de hacer actividades y eso complejiza más la situación, ya que allí empiezan a pensar en la muerte como una salida e incrementa la idea del suicidio a la hora de pensar el modo en cómo llevarían a cabo esa decisión radical, de modo que no hacen más que agravar el cuadro de esa situación tan compleja", describió.

Herramientas colectivas

Es por eso que resaltó la iniciativa de la vecinal Hertz para poder brindar herramientas a la comunidad, puesto que la actividad es abierta para quienes estén interesados o tengan algún familiar que se encuentra en ese trance y deseen informarse en relación a esta problemática actual.

"La idea es que los participantes tengan conocimiento sobre los mitos que hay en relación al suicidio, cuáles son las herramientas que tienen que ver con los primeros auxilios psicológicos, que tienen que ver con qué podemos hacer cuando vemos una persona que no está eh pasando un buen momento y cómo podemos acompañar", abundó.

Ferreyra comentó que la charla comprenderá una parte de teoría y después un trabajo vivencial para conformar un collage en el que cada participante pueda pensar y aportar su experiencia después de escuchar la charla.

>> Leer más: Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

Es por ello que a partir de esa dialogicidad colectiva se puedan tejer herramientas para poder acompañar y abordar si es necesario, si hay una persona en el entorno afectada por este cuadro subjetivo o si conocen casos para poder intervenir.

"La idea es difundir y multiplicar esta construcción colectiva a partir de un compromiso con el objetivo de amplificarlo a toda la comunidad para que se puedan prevenir estas patologías de época", concluyó la profesional de la salud.

De acuerdo el último informe de la Fiscalía Regional II, los suicidios fueron la principal causa de muerte en la provincia, con una tasa de 12,7 por cada 100 mil habitantes, por encima de los siniestros viales (8,7) y de los homicidios dolosos (5,9).

Prevención del suicidio

A raíz de esta problemática, la comisión de Salud del Concejo Municipal, por medio del concejal Lucas Raspall, proveyó una guía de actuación ante procesos suicidas y la factibilidad de crear un programa de escucha y acompañamiento para adolescentes de escuelas secundarias.

Entre las iniciativas, la primera corresponde a la “Guía de actuación ante procesos suicidas”, destinada a brindar herramientas claras y accesibles para reconocer señales de alerta, orientar una primera escucha, y acompañar a personas en situaciones de crisis, comportamientos autodestructivos o autolesiones.

El documento también deberá identificar situaciones que requieran atención urgente, informar sobre los circuitos de asistencia disponibles y ofrecer pautas para acompañar a familiares y referentes afectivos.

La propuesta plantea que la guía se elabore mediante un abordaje interdisciplinario e intersectorial, con la participación de las áreas municipales competentes, efectores de salud, instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

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