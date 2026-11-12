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Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

El río alcanzó este jueves los 4,53 metros, apenas 47 centímetros por debajo del nivel de alerta. El Instituto Nacional del Agua anticipa que la crecida continuará y podría llegar a los 5,20 metros hacia el 24 de noviembre. La vegetación flotante complica la navegación y la captación de agua potable

12 de noviembre 2026 · 15:17hs
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Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

Virginia Benedetto / La Capital
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Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario y la llegada de enormes extensiones de camalotes volvió a transformar el paisaje de la costa. La vegetación flotante avanza arrastrada por la corriente, se acumula cerca de los muelles y genera complicaciones para la navegación y la captación de agua potable. El fenómeno coincide con una creciente que todavía no alcanzó su punto máximo: este jueves, la altura del río llegó a 4,53 metros frente a Rosario, apenas 47 centímetros por debajo del nivel de alerta, y los pronósticos anticipan que continuará subiendo durante las próximas semanas.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el Paraná se encuentra cada vez más cerca de los 5 metros, marca a partir de la cual se establece el nivel de alerta en Rosario. Pero las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) van más allá: un informe publicado este jueves anticipa que el río podría alcanzar los 5,20 metros hacia el 24 de noviembre, una altura que lo dejaría a solamente 10 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 5,30 metros.

La situación mantiene en alerta a las localidades ribereñas y obliga a extremar los cuidados en el río. Además de los camalotes, la corriente arrastra troncos, ramas y otros materiales que representan un peligro para las embarcaciones, especialmente las de menor tamaño.

Los camalotes cubren el Paraná frente a Rosario

La creciente trajo de regreso una de las imágenes más características del Paraná cuando aumenta su caudal: grandes extensiones de vegetación flotante que se desplazan río abajo y comienzan a concentrarse sobre la costa rosarina.

Los camalotes suelen quedar retenidos cerca de los muelles y en distintos sectores de la ribera. También pueden acumularse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, donde las características del movimiento del agua favorecen la concentración de estos materiales.

Aunque popularmente se los conoce como camalotes, en realidad los camalotales son conjuntos integrados por distintas especies de vegetación acuática, sedimentos y otros elementos que el río arrastra desde diferentes puntos de la Cuenca del Plata. Entre las plantas presentes se encuentra la Pontederia crassipes, una especie flotante característica de estos ambientes.

Cuando aumenta el volumen de agua, la corriente desprende y transporta plantas y otros materiales que pueden recorrer grandes distancias antes de llegar a las costas santafesinas.

Camalotes en el Paraná: los beneficios para los humedales y los riesgos de la creciente

Pese a los inconvenientes que pueden ocasionar, los camalotales cumplen una función importante en el ecosistema del Paraná. Su desplazamiento contribuye a la circulación de materia orgánica, sedimentos, semillas y nutrientes entre distintos sectores del río y sus humedales.

"Hay una circulación de nutrientes, sedimentos y semillas que entrega ese camalotal cuando viene arrastrado desde aguas arriba", señalan los expertos.

Este movimiento adquiere especial importancia después de los prolongados períodos de sequía y los incendios que afectaron a las islas. La recuperación de lagunas y bañados que perdieron agua durante las bajantes está estrechamente relacionada con el regreso de las crecientes.

"No tenemos que olvidarnos que el agua es la que dicta la dinámica del humedal como sistema. Es el fuego el que no debería estar presente ahí en el humedal y el agua y esta vegetación viene un poco a devolverle la vida al río", agregan.

Otro aspecto que despierta atención es la posible llegada de animales silvestres transportados por los camalotales. La vegetación flotante puede funcionar como refugio para reptiles y otras especies que terminan desplazándose lejos de su hábitat habitual.

Ante la aparición de animales silvestres en la costa, la recomendación es mantener distancia y evitar cualquier intento de manipularlos.

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario

La creciente también repercute sobre una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua potable de Rosario. Se trata de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en barrio Arroyito, que procesa diariamente unos 650 millones de litros de agua provenientes del Paraná para su distribución en el departamento Rosario.

El funcionamiento de esas instalaciones depende de la captación de agua cruda del río, una tarea que puede verse afectada tanto por los períodos de bajante como por las crecientes.

Desde la empresa explicaron que el incremento del caudal provoca dos dificultades principales. La primera es la acumulación de camalotes, ramas y restos vegetales sobre las estructuras por donde ingresa el agua. La segunda está relacionada con la necesidad de retirar progresivamente de servicio algunas bombas de toma superficial instaladas sobre pontones, a medida que aumenta la altura del río.

Desde que comenzó el proceso de creciente, en abril pasado, Assa debió interrumpir reiteradamente las operaciones de captación para despejar los ingresos de agua a la planta. Los trabajos permiten retirar la vegetación y otros materiales que se acumulan sobre las instalaciones y dificultan su funcionamiento.

Prefectura advierte por los peligros de navegar en el Paraná durante la creciente

La mayor velocidad de la corriente y la cantidad de elementos que flotan sobre el agua llevaron a Prefectura Naval Argentina a difundir una serie de recomendaciones para navegantes y deportistas náuticos.

Una de las principales advertencias es evitar la navegación nocturna, debido a que la falta de visibilidad dificulta detectar troncos, ramas, camalotes y otros obstáculos arrastrados por el río.

La creciente también puede modificar los canales habituales de navegación y dejar sumergidos elementos que normalmente permanecen a la vista, como bancos de arena, piedras, espigones y sectores de los muelles.

Para las embarcaciones a motor y a vela, Prefectura recomienda reducir la velocidad al mínimo compatible con una navegación segura y extremar las precauciones en las proximidades de muelles, amarraderos y fondeaderos, donde el oleaje puede afectar a otras embarcaciones que permanecen amarradas.

Antes de zarpar, los navegantes deben comprobar que cuentan con todos los elementos de seguridad reglamentarios, respetar la cantidad máxima de pasajeros autorizada y disponer de chalecos salvavidas para cada persona a bordo. En el caso de los menores de edad, deben llevarlos colocados durante toda la navegación.

También se recomienda registrar el despacho de la embarcación, informar el destino y comunicar el horario previsto de regreso.

Qué precauciones deben tomar quienes navegan en kayak o canoa

Las advertencias son especialmente importantes para quienes utilizan kayaks, canoas, piraguas y tablas, debido a que estas embarcaciones están más expuestas a la fuerza de la corriente y a los obstáculos que transporta el Paraná.

Prefectura indicó que estas actividades deben realizarse exclusivamente durante las horas de luz solar y en sectores habilitados. Además, recomendó llevar un remo adicional y un cabo de rescate, así como mantenerse alejados del canal principal de navegación, utilizado por buques mercantes y otras embarcaciones de gran porte.

Una de las indicaciones centrales está relacionada con la posibilidad de sufrir un vuelco. En ese caso, el organismo aconseja no abandonar la embarcación, ya que constituye un elemento de flotabilidad y facilita la localización por parte de los equipos de rescate.

La combinación de una corriente más intensa, grandes extensiones de camalotes y obstáculos sumergidos puede dificultar las maniobras incluso en sectores conocidos por los navegantes habituales. Por eso, Prefectura también pidió mantenerse atentos a la eventual presencia de animales silvestres desplazados desde las islas por el avance del agua.

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